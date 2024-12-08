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    • Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Удинезе», Серия А, 9 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Удинезе», Серия А, 9 декабря 2024 года

    9 декабря на стадионе U-Power Stadium «Монца» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А. Обе команды находятся в поисках своей игры и постараются воспользоваться шансом улучшить турнирное положение.

    «Монца»

    «Монца» находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 10 очками. Команда демонстрирует крайне слабую результативность, забив всего 2 гола в последних 5 матчах. Защита также нестабильна – 8 пропущенных голов за тот же период. Лидер атак «Монцы» Дани Мота забил 4 мяча в сезоне, но его усилий пока недостаточно для преодоления кризиса.

    Последние матчи «Монцы»:

    • Кубок: Болонья 4:0 Монца
    • Серия А: Комо 1:1 Монца
    • Серия А: Торино 1:1 Монца
    • Серия А: Монца 0:1 Лацио
    • Серия А: Монца 0:1 Милан

    «Удинезе»

    «Удинезе» располагается на 9-й строчке с 17 очками. Команда также переживает спад, не одержав побед ни в одном из последних 5 матчей. За этот период «Удинезе» пропустил 10 голов, что свидетельствует о проблемах в обороне. Нападение возглавляет Лоренцо Лукка, который забил 6 мячей и является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Удинезе»:

    • Серия А: Удинезе 0:2 Дженоа
    • Серия А: Эмполи 1:1 Удинезе
    • Серия А: Аталанта 2:1 Удинезе
    • Серия А: Удинезе 0:2 Ювентус
    • Серия А: Венеция 3:2 Удинезе

    Личные встречи

    Очные матчи между командами проходят в упорной борьбе. В последних трех играх зафиксированы ничейные результаты, что указывает на равенство сил.

    Последние очные встречи:

    • 03.02.2024: Удинезе 0:0 Монца
    • 29.10.2023: Монца 1:1 Удинезе
    • 08.04.2023: Удинезе 2:2 Монца

    Статистика

    «Монца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Удинезе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Монца» – «Удинезе»

    Обе команды демонстрируют нестабильные результаты и имеют слабую реализацию моментов. Матч, скорее всего, пройдет в осторожной борьбе. «Монца» способна воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Удинезе» также обладает опытом и может претендовать на ничью.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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