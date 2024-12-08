9 декабря на стадионе U-Power Stadium «Монца» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А. Обе команды находятся в поисках своей игры и постараются воспользоваться шансом улучшить турнирное положение.

«Монца»

«Монца» находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 10 очками. Команда демонстрирует крайне слабую результативность, забив всего 2 гола в последних 5 матчах. Защита также нестабильна – 8 пропущенных голов за тот же период. Лидер атак «Монцы» Дани Мота забил 4 мяча в сезоне, но его усилий пока недостаточно для преодоления кризиса.

Последние матчи «Монцы»:

Кубок: Болонья 4:0 Монца

Серия А: Комо 1:1 Монца

Серия А: Торино 1:1 Монца

Серия А: Монца 0:1 Лацио

Серия А: Монца 0:1 Милан

«Удинезе»

«Удинезе» располагается на 9-й строчке с 17 очками. Команда также переживает спад, не одержав побед ни в одном из последних 5 матчей. За этот период «Удинезе» пропустил 10 голов, что свидетельствует о проблемах в обороне. Нападение возглавляет Лоренцо Лукка, который забил 6 мячей и является ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Удинезе»:

Серия А: Удинезе 0:2 Дженоа

Серия А: Эмполи 1:1 Удинезе

Серия А: Аталанта 2:1 Удинезе

Серия А: Удинезе 0:2 Ювентус

Серия А: Венеция 3:2 Удинезе

Личные встречи

Очные матчи между командами проходят в упорной борьбе. В последних трех играх зафиксированы ничейные результаты, что указывает на равенство сил.

Последние очные встречи:

03.02.2024: Удинезе 0:0 Монца

29.10.2023: Монца 1:1 Удинезе

08.04.2023: Удинезе 2:2 Монца

Статистика

«Монца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Удинезе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Монца» – «Удинезе»

Обе команды демонстрируют нестабильные результаты и имеют слабую реализацию моментов. Матч, скорее всего, пройдет в осторожной борьбе. «Монца» способна воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Удинезе» также обладает опытом и может претендовать на ничью.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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