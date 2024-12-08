9 декабря на стадионе U-Power Stadium «Монца» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А. Обе команды находятся в поисках своей игры и постараются воспользоваться шансом улучшить турнирное положение.
«Монца»
«Монца» находится в зоне вылета, занимая 19-е место с 10 очками. Команда демонстрирует крайне слабую результативность, забив всего 2 гола в последних 5 матчах. Защита также нестабильна – 8 пропущенных голов за тот же период. Лидер атак «Монцы» Дани Мота забил 4 мяча в сезоне, но его усилий пока недостаточно для преодоления кризиса.
Последние матчи «Монцы»:
- Кубок: Болонья 4:0 Монца
- Серия А: Комо 1:1 Монца
- Серия А: Торино 1:1 Монца
- Серия А: Монца 0:1 Лацио
- Серия А: Монца 0:1 Милан
«Удинезе»
«Удинезе» располагается на 9-й строчке с 17 очками. Команда также переживает спад, не одержав побед ни в одном из последних 5 матчей. За этот период «Удинезе» пропустил 10 голов, что свидетельствует о проблемах в обороне. Нападение возглавляет Лоренцо Лукка, который забил 6 мячей и является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Удинезе»:
- Серия А: Удинезе 0:2 Дженоа
- Серия А: Эмполи 1:1 Удинезе
- Серия А: Аталанта 2:1 Удинезе
- Серия А: Удинезе 0:2 Ювентус
- Серия А: Венеция 3:2 Удинезе
Личные встречи
Очные матчи между командами проходят в упорной борьбе. В последних трех играх зафиксированы ничейные результаты, что указывает на равенство сил.
Последние очные встречи:
- 03.02.2024: Удинезе 0:0 Монца
- 29.10.2023: Монца 1:1 Удинезе
- 08.04.2023: Удинезе 2:2 Монца
Статистика
«Монца»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Удинезе»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Монца» – «Удинезе»
Обе команды демонстрируют нестабильные результаты и имеют слабую реализацию моментов. Матч, скорее всего, пройдет в осторожной борьбе. «Монца» способна воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Удинезе» также обладает опытом и может претендовать на ничью.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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