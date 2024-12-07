8 декабря 2024 года на стадионе «Stadion Hirnyk» в Петрово пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Ингулец» примет «Зарю». Обе команды идут в разных направлениях: «Ингулец» продолжает бороться за выживание, в то время как «Заря» старается закрепиться в верхней части таблицы.

«Ингулец»

«Ингулец» располагается на 16-м месте с 9 очками после 15 матчей, что является достаточно слабым результатом для команды. В последних 5 играх «Ингулец» выиграл один матч (3:0 против «Ворсклы»), но в остальных встречах команда продемонстрировала слабую игру, включая разгромные поражения, такие как 0:6 от «Шахтера» и 2:5 от «Динамо Киев». Оборона «Ингулца» крайне неустойчива, пропуская в среднем 2.60 гола за игру, что является одной из самых высоких цифр в лиге. Лучший бомбардир команды – Александр Пятов с 3 голами.

Последние матчи «Ингулец»:

Ворскла 0:3 Ингулец

Шахтер 6:0 Ингулец

Левый берег 0:0 Ингулец

Динамо Киев 5:2 Ингулец

Александрия 2:1 Ингулец

«Заря»

«Заря» находится на 9-й позиции с 19 очками и продолжает бороться за место в верхней части таблицы. В последних 5 играх команда показала неплохие результаты, набрав 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. На выезде «Заря» традиционно менее уверена, но все же она продолжает показывать стабильные результаты. В атаке команду ведет Петар Мичин с 4 голами. Однако защитная линия также не безупречна, так как «Заря» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что говорит о наличии уязвимости в обороне.

Последние матчи «Заря»:

Заря 2:1 Карпаты

Полесье 1:1 Заря

Колос 1:0 Заря

Шахтер 3:1 Заря

Заря 1:2 ЛНЗ

Личные встречи

История встреч между этими командами свидетельствует о явном преимуществе «Зари», которая не проигрывает в 9 из последних 11 матчей против «Ингулца». В последних четырех матчах «Заря» выиграла 3 раза, что подтверждает ее статус фаворита в предстоящем поединке. Однако «Ингулец» способен забивать, как это было в их последних играх с «Зарей».

Последние встречи:

04.08.2024: Заря 2:1 Ингулец

20.05.2023: Заря 2:0 Ингулец

08.11.2022: Ингулец 1:0 Заря

05.12.2021: Заря 1:0 Ингулец

04.09.2021 (товарищеский матч): Заря 3:1 Ингулец

Статистика

«Ингулец»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Заря»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Ингулец» – «Заря»

«Заря» на данный момент выглядит гораздо сильнее «Ингулца», как по качеству игры, так и по составу. Ожидается, что «Заря» будет доминировать на поле, а «Ингулец» будет вынужден защищаться и искать контратаки. Хотя «Ингулец» способен забить, его оборона не в состоянии сдержать натиск более сильного соперника. Исходя из этого, можно ожидать, что «Заря» возьмет верх в этой встрече, при этом вероятность того, что обе команды забьют, довольно высока.

Рекомендации для ставок:

Победа «Зари» – коэффициент 1.70

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Зари» 3:1 за коэффициент 10.50.

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