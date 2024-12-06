7 декабря на стадионе «Украина» в Львове «Карпаты» примут «Верес» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Украины. Оба клуба подходят к встрече с довольно хорошими результатами, однако на стороне гостей – более стабильная форма в последних играх.

«Карпаты»

После 15 туров «Карпаты» набрали 21 очко и занимают 6-е место в таблице. В последних играх команда продемонстрировала нестабильность: победы чередуются с поражениями, как, например, в последнем матче против «Зари», где они проиграли 2:1. Тем не менее, «Карпаты» продолжают уверенно выглядеть на домашнем стадионе, победив в трех последних домашних играх. Лучший бомбардир команды, Амбросий Чачуа, с 5 голами в 17 матчах не отличается высокой результативностью, что является одной из проблем атакующей игры команды.

Последние 5 матчей «Карпаты»:

Заря 2:1 Карпаты

Карпаты 1:0 Колос

Александрия 3:0 Карпаты

Карпаты 3:0 Левый берег

Рух 1:0 Карпаты

«Верес»

«Верес» набрал 19 очков после 15 туров и находится на 8-м месте. Команда находится в отличной форме, не проигрывая в последних 9 матчах подряд. На выезде «Верес» также показывает неплохие результаты, выиграв 2 из последних 5 встреч. Луан Кампуш, с 6 голами в 16 матчах, продолжает оставаться главным источником атакующих усилий команды. В последних 5 матчах «Верес» забил 7 голов, пропустив лишь 3, что говорит о solid оборонительных действиях.

Последние 5 матчей «Верес»:

ЛНЗ 1:2 Верес

Верес 1:1 Александрия

Верес 2:0 Рух

Оболонь 0:0 Верес

Верес 2:1 Оболонь

Личные встречи

История очных встреч команд подтверждает, что «Карпаты» имеют небольшое преимущество, не проигрывая «Вересу» в последних 5 матчах. Тем не менее, игры часто заканчиваются ничьими, как это было в последней встрече 3 августа 2024 года (0:0). Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать достаточно напряженный матч с возможностью ничейного результата.

Последние встречи:

«Верес» 0:0 «Карпаты» (03.08.2024)

«Верес» 1:2 «Карпаты» (17.07.2023)

«Верес» 0:3 «Карпаты» (25.03.2023)

«Карпаты» 1:1 «Верес» (21.07.2022)

«Карпаты» 2:0 «Верес» (27.06.2019)

Статистика команд

«Карпаты»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия побед на домашнем стадионе: 3 матча подряд

«Верес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия матчей без поражений: 9 матчей подряд

Прогноз на матч «Карпаты» – «Верес»

«Верес» подходит к матчу в отличной форме, не проигрывая уже 9 матчей подряд, и вряд ли уступит в этом поединке, несмотря на то что «Карпаты» традиционно сильны дома. В свою очередь, «Карпаты» тоже не должны быть списаны со счетов, так как они выигрывают дома, а их оборона и атакующие действия могут создать проблемы для гостей. Однако, несмотря на домашнее преимущество, для «Карпат» будет тяжело сломить оборону «Вереса», особенно с учетом их хорошей защитной игры в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Верес» – коэффициент 2.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 в ничью – коэффициент 6.00.

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