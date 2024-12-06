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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Аугсбург», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Аугсбург», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    07 декабря на стадионе Дойче банк Парк во Франкфурте-на-Майне «Айнтрахт Ф» встретится с «Аугсбургом» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт Ф» уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице с 26 очками после 12 туров, демонстрируя впечатляющую форму. В то же время «Аугсбург» стремится улучшить свои позиции, занимая 13-е место с 15 очками, и ищет выход из середины таблицы.

    «Айнтрахт Ф»

    «Айнтрахт Ф» проводит сезон на высоком уровне, занимая второе место в Бундеслиге с 26 очками. Команда вдохновлена последними результатами, включая убедительные победы в четырех последних матчах чемпионата. Лучший бомбардир команды, Омар Мармуш, с 17 голами в 19 матчах, продолжает быть главным атакующим игроком. «Айнтрахт Ф» показывает сбалансированную игру, эффективно атакуя и надежно защищаясь. В последних 11 матчах Бундеслиги «Айнтрахт Ф» не проигрывает в 9 из них, демонстрируя стабильность и уверенность на поле. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 6, что свидетельствует о высокой атакующей активности и устойчивой обороне.

    Последние матчи «Айнтрахт Ф»:

    • РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф (Кубок)
    • Хайденхайм 0:4 Айнтрахт Ф (Бундеслига)
    • Мидтьюлланд 1:2 Айнтрахт Ф (Лига Европы)
    • Айнтрахт Ф 1:0 Вердер (Бундеслига)
    • Штутгарт 2:3 Айнтрахт Ф (Бундеслига)

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками после 12 туров. Команда демонстрирует непостоянную форму, пытаясь найти стабильность в матчах. Лучший бомбардир команды, Филлип Титц, с 5 голами в 15 матчах, играет ключевую роль в атаке. В последних пяти играх «Аугсбург» забил 10 голов и пропустил 5, что указывает на средний уровень атакующей и оборонительной эффективности. «Аугсбург» не проигрывает в 7 из последних 9 матчей, что свидетельствует о некоторой устойчивости, однако команде сложно противостоять сильным соперникам.

    Последние матчи «Аугсбург»:

    • Бохум – Аугсбург 0:1 (Кубок)
    • Карлсруэ – Аугсбург 2:2 (Кубок)
    • Ингольштадт – Аугсбург 0:7 (Бундеслига)
    • Хоффенхайм – Аугсбург 0:0 (Бундеслига)
    • Бавария – Аугсбург 0:3 (Бундеслига)

    Личные встречи

    История очных встреч между «Айнтрахт Ф» и «Аугсбургом» показывает явное преимущество «Айнтрахт Ф». В последних 10 матчах «Айнтрахт Ф» не проигрывал в 8 из них, часто одерживая убедительные победы. Это свидетельствует о том, что «Аугсбург» испытывает трудности в противостоянии атакующей мощи «Айнтрахт Ф», особенно на выездных матчах.

    Последние встречи:

    • Айнтрахт Ф 3:1 Аугсбург
    • Аугсбург 2:2 Айнтрахт Ф
    • Айнтрахт Ф 2:1 Аугсбург
    • Аугсбург 1:2 Айнтрахт Ф
    • Айнтрахт Ф 1:1 Аугсбург

    Статистика

    «Айнтрахт Ф»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия побед: 4 матча подряд

    «Аугсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия непроигрышей: 7 матчей из 9

    Прогноз на матч «Айнтрахт Ф» – «Аугсбург»

    «Айнтрахт Ф» имеет явное преимущество в предстоящем матче. Команда находится в отличной форме, демонстрируя стабильные результаты и высокую атакующую эффективность. «Аугсбург» хоть и показывает хорошие результаты в нападении, однако испытывает трудности против сильных соперников, особенно на выезде. Учитывая историю личных встреч и текущую форму команд, «Айнтрахт Ф» имеет высокие шансы на победу с явным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахт Ф» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Айнтрахт Ф» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 13:03
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