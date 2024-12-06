7 декабря на стадионе «Бай-Арена» состоится встреча «Байера» с «Санкт-Паули» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Байер» занимает высокие позиции в турнире и стремится продолжить свою впечатляющую серию, тогда как «Санкт-Паули» борется за сохранение места в высшей лиге, демонстрируя нестабильную форму.
«Байер»
«Байер» после 12 туров набрал 23 очка и занимает 3-е место в Бундеслиге. Команда демонстрирует выдающуюся форму, не проигрывая в 10 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Флориан Виртц с 9 голами в 21 матче является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Байер» забил 14 голов и пропустил только 4, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. Особенно заметна уверенность команды на домашнем поле – «Бай-Арена» стала крепостью, где команда продолжает показывать высокие результаты.
Последние матчи «Байер»:
- Кубок. 03.12.2024: Бавария 0:1 Байер
- Бундеслига. 30.11.2024: Унион Берлин 1:2 Байер
- Лига чемпионов. 26.11.2024: Байер 2:2 Астон Вилла
- Бундеслига. 23.11.2024: Байер 0:0 Милан
- Бундеслига. 09.11.2024: Байер 5:0 Хайденхайм
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» набирает 11 очков после 12 туров и занимает 15-е место в Бундеслиге. Команда переживает сложный период, демонстрируя нестабильную форму. Лучший бомбардир команды Йоханнес Эггештайн с 2 голами в 14 матчах пытается поддержать атакующий потенциал, однако команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 6 голов и пропустил 5, что указывает на слабую защиту и недостаточную результативность.
Последние матчи «Санкт-Паули»:
- Бундеслига. 29.11.2024: Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
- Бундеслига. 24.11.2024: Боруссия М 2:0 Санкт-Паули
- Товарищеские матчи. 14.11.2024: Айнтрахт Б 2:0 Санкт-Паули
- Бундеслига. 09.11.2024: Санкт-Паули 1:1 Ювентус
- Бундеслига. 02.11.2024: Хоффенхайм 0:2 Санкт-Паули
Личные встречи
История очных встреч между «Байером» и «Санкт-Паули» преимущественно в пользу «Байера». В последних 5 матчах между этими командами результаты следующие:
Последние встречи:
- Товарищеские матчи. 04.09.2014: Байер 2:2 Санкт-Паули
- Бундеслига. 10.04.2011: Байер 2:1 Санкт-Паули
- Бундеслига. 13.11.2010: Санкт-Паули 2:1 Байер
- Товарищеские матчи. 16.07.2010: Санкт-Паули 0:1 Байер
- Кубок. 04.08.2007: Байер 1:1 Санкт-Паули
Эти встречи показывают, что «Байер» имеет психологическое преимущество и способность стабильно выступать против «Санкт-Паули». Однако, учитывая текущую форму обеих команд, «Санкт-Паули» может попытаться воспользоваться слабостями соперника.
Статистика
«Байер»:
- Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.80
- Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80
- В 10 последних матчах Бундеслиги «Байер» не проигрывал
- В 3 последних матчах обязательно забивает
«Санкт-Паули»:
- Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.20
- Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.00
- В 6 из 8 последних матчей против «Байера» забивает
Прогноз на матч «Байер» – «Санкт-Паули»
Учитывая текущую форму команд и статистику, «Байер» выглядит явным фаворитом на предстоящей встрече. Команда демонстрирует стабильную и уверенную игру, особенно на домашнем поле, где «Бай-Арена» служит крепостью. «Санкт-Паули» сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне, что снижает их шансы на положительный результат. Историческое преимущество и текущая форма «Байера» свидетельствуют о том, что команда контролирует матч и имеет все шансы на победу.
Рекомендации для ставок
- Победа «Байера» – коэффициент 1.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:0 в пользу «Байера» за коэффициент 9.50.
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