7 декабря на стадионе «Бай-Арена» состоится встреча «Байера» с «Санкт-Паули» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Байер» занимает высокие позиции в турнире и стремится продолжить свою впечатляющую серию, тогда как «Санкт-Паули» борется за сохранение места в высшей лиге, демонстрируя нестабильную форму.

«Байер»

«Байер» после 12 туров набрал 23 очка и занимает 3-е место в Бундеслиге. Команда демонстрирует выдающуюся форму, не проигрывая в 10 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Флориан Виртц с 9 голами в 21 матче является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Байер» забил 14 голов и пропустил только 4, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. Особенно заметна уверенность команды на домашнем поле – «Бай-Арена» стала крепостью, где команда продолжает показывать высокие результаты.

Последние матчи «Байер»:

Кубок. 03.12.2024: Бавария 0:1 Байер

Бундеслига. 30.11.2024: Унион Берлин 1:2 Байер

Лига чемпионов. 26.11.2024: Байер 2:2 Астон Вилла

Бундеслига. 23.11.2024: Байер 0:0 Милан

Бундеслига. 09.11.2024: Байер 5:0 Хайденхайм

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» набирает 11 очков после 12 туров и занимает 15-е место в Бундеслиге. Команда переживает сложный период, демонстрируя нестабильную форму. Лучший бомбардир команды Йоханнес Эггештайн с 2 голами в 14 матчах пытается поддержать атакующий потенциал, однако команда сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 6 голов и пропустил 5, что указывает на слабую защиту и недостаточную результативность.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Бундеслига. 29.11.2024: Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль

Бундеслига. 24.11.2024: Боруссия М 2:0 Санкт-Паули

Товарищеские матчи. 14.11.2024: Айнтрахт Б 2:0 Санкт-Паули

Бундеслига. 09.11.2024: Санкт-Паули 1:1 Ювентус

Бундеслига. 02.11.2024: Хоффенхайм 0:2 Санкт-Паули

Личные встречи

История очных встреч между «Байером» и «Санкт-Паули» преимущественно в пользу «Байера». В последних 5 матчах между этими командами результаты следующие:

Последние встречи:

Товарищеские матчи. 04.09.2014: Байер 2:2 Санкт-Паули

Бундеслига. 10.04.2011: Байер 2:1 Санкт-Паули

Бундеслига. 13.11.2010: Санкт-Паули 2:1 Байер

Товарищеские матчи. 16.07.2010: Санкт-Паули 0:1 Байер

Кубок. 04.08.2007: Байер 1:1 Санкт-Паули

Эти встречи показывают, что «Байер» имеет психологическое преимущество и способность стабильно выступать против «Санкт-Паули». Однако, учитывая текущую форму обеих команд, «Санкт-Паули» может попытаться воспользоваться слабостями соперника.

Статистика

«Байер»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.80

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80

В 10 последних матчах Бундеслиги «Байер» не проигрывал

В 3 последних матчах обязательно забивает

«Санкт-Паули»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.20

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.00

В 6 из 8 последних матчей против «Байера» забивает

Прогноз на матч «Байер» – «Санкт-Паули»

Учитывая текущую форму команд и статистику, «Байер» выглядит явным фаворитом на предстоящей встрече. Команда демонстрирует стабильную и уверенную игру, особенно на домашнем поле, где «Бай-Арена» служит крепостью. «Санкт-Паули» сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне, что снижает их шансы на положительный результат. Историческое преимущество и текущая форма «Байера» свидетельствуют о том, что команда контролирует матч и имеет все шансы на победу.

Рекомендации для ставок

Победа «Байера» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:0 в пользу «Байера» за коэффициент 9.50.

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