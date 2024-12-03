4 декабря на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» встретится с «Брентфордом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды подходят к этому матчу с различными результатами в последних играх, что делает противостояние еще более интригующим. «Астон Вилла» ищет свою форму после серии неудачных матчей, в то время как «Брентфорд» продолжает показывать хорошую игру и находится в более уверенном положении.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, но в последние недели команда переживает не самый лучший период. В 13 сыгранных матчах «Астон Вилла» набрала 19 очков и расположилась на 12-м месте. В последних пяти играх команда не выигрывала, а накануне проиграла «Челси» со счeтом 3:0. В атаке команда имеет проблемы, хотя лучший бомбардир Джон Дуран с 8 голами в 20 матчах остается важным игроком. Оборона также оставляет желать лучшего, так как в последних играх команда пропустила 8 голов. За последние 6 матчей «Астон Вилла» пропустила в каждой встрече, что подтверждает их уязвимость в защите.

Последние матчи «Астон Виллы»:

«Брентфорд»

«Брентфорд» также набрал 20 очков в 13 играх, но выглядит более стабильно. Команда занимает 8-е место в таблице и не проигрывает в последних трех матчах. В последних играх «Брентфорд» продемонстрировал хорошую атакующую игру, забив 9 голов за последние 5 встреч. Особое внимание стоит уделить Йоану Виссе, лучшему бомбардиру команды с 8 голами, который продолжает показывать отличную форму. Несмотря на хорошую атакующую игру, у «Брентфорда» проблемы с обороной – команда пропустила в 12 из последних 14 матчей. В матчах против более сильных команд «Брентфорд» может испытывать трудности с защитой, но их нападение вряд ли останется без забитых голов.

Последние матчи «Брентфорда»:

Личные встречи

История встреч между «Астон Виллой» и «Брентфордом» показывает довольно сбалансированную картину. В последних 5 играх «Астон Вилла» не проигрывает в 3 из 5 встреч. Тем не менее, «Брентфорд» часто забивает в играх с «Астон Виллой», а сами «вилланы» тоже регулярно находят путь в ворота «Брентфорда». В последних трех матчах между этими командами было забито 15 голов, что говорит о высокой результативности.

Последние встречи:

Статистика команд

«Астон Вилла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 5 матчей

«Брентфорд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 3 матча

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брентфорд»

«Астон Вилла» продолжает испытывать трудности в защите, что делает их уязвимыми в матче с атакующим «Брентфордом». Несмотря на то, что «Астон Вилла» не проигрывает в домашних играх против «Брентфорда», их текущая форма и проблемы в обороне дают преимущество «Брентфорду». Ожидается, что гости смогут реализовать свои атаки, но и хозяева поля будут искать шанс забить. Однако в целом «Брентфорд» выглядит более стабильной командой, и его шансы на победу кажутся выше.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 10.00

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