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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Брентфорд», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Брентфорд», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» встретится с «Брентфордом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды подходят к этому матчу с различными результатами в последних играх, что делает противостояние еще более интригующим. «Астон Вилла» ищет свою форму после серии неудачных матчей, в то время как «Брентфорд» продолжает показывать хорошую игру и находится в более уверенном положении.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, но в последние недели команда переживает не самый лучший период. В 13 сыгранных матчах «Астон Вилла» набрала 19 очков и расположилась на 12-м месте. В последних пяти играх команда не выигрывала, а накануне проиграла «Челси» со счeтом 3:0. В атаке команда имеет проблемы, хотя лучший бомбардир Джон Дуран с 8 голами в 20 матчах остается важным игроком. Оборона также оставляет желать лучшего, так как в последних играх команда пропустила 8 голов. За последние 6 матчей «Астон Вилла» пропустила в каждой встрече, что подтверждает их уязвимость в защите.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» также набрал 20 очков в 13 играх, но выглядит более стабильно. Команда занимает 8-е место в таблице и не проигрывает в последних трех матчах. В последних играх «Брентфорд» продемонстрировал хорошую атакующую игру, забив 9 голов за последние 5 встреч. Особое внимание стоит уделить Йоану Виссе, лучшему бомбардиру команды с 8 голами, который продолжает показывать отличную форму. Несмотря на хорошую атакующую игру, у «Брентфорда» проблемы с обороной – команда пропустила в 12 из последних 14 матчей. В матчах против более сильных команд «Брентфорд» может испытывать трудности с защитой, но их нападение вряд ли останется без забитых голов.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    Личные встречи

    История встреч между «Астон Виллой» и «Брентфордом» показывает довольно сбалансированную картину. В последних 5 играх «Астон Вилла» не проигрывает в 3 из 5 встреч. Тем не менее, «Брентфорд» часто забивает в играх с «Астон Виллой», а сами «вилланы» тоже регулярно находят путь в ворота «Брентфорда». В последних трех матчах между этими командами было забито 15 голов, что говорит о высокой результативности.

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 3:3 «Брентфорд» (06.04.2024)
    • «Брентфорд» 1:2 «Астон Вилла» (17.12.2023)
    • «Брентфорд» 1:1 «Астон Вилла» (22.04.2023)
    • «Астон Вилла» 4:0 «Брентфорд» (23.10.2022)
    • «Брентфорд» 2:1 «Астон Вилла» (02.01.2022)

    Статистика команд

    «Астон Вилла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 5 матчей

    «Брентфорд»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 3 матча

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брентфорд»

    «Астон Вилла» продолжает испытывать трудности в защите, что делает их уязвимыми в матче с атакующим «Брентфордом». Несмотря на то, что «Астон Вилла» не проигрывает в домашних играх против «Брентфорда», их текущая форма и проблемы в обороне дают преимущество «Брентфорду». Ожидается, что гости смогут реализовать свои атаки, но и хозяева поля будут искать шанс забить. Однако в целом «Брентфорд» выглядит более стабильной командой, и его шансы на победу кажутся выше.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет:

    • Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорда» за коэффициент 10.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 10:51
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