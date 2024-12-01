2 декабря на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Заря» примет «Карпаты». «Заря» переживает не самые лучшие времена, в то время как «Карпаты» показывают улучшение результатов. Ожидается, что встреча будет напряженной, с элементами борьбы за выживание для «Зари» и стремлением «Карпат» к стабилизации своей позиции.

«Заря»

«Заря» пока не может найти свою игру в сезоне. Команда имеет 16 очков и расположилась на 10-й строчке. В последних 5 матчах они забили всего 3 гола, при этом пропустили 8. Это свидетельствует о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Заря не выигрывает в трех последних играх в Премьер-лиге и не может стабильно показывать качественный футбол. Однако стоит отметить, что в домашних матчах они часто бывают опасны и могут использовать свои моменты.

Последние матчи «Заря»:

Полесье 1:1 «Заря»

«Заря» 1:2 ЛНЗ

Шахтер 3:1 «Заря»

«Заря» 1:0 Альфа

«Заря» 0:1 Колос

«Карпаты»

«Карпаты», в свою очередь, продемонстрировали неплохие результаты в последних турах, забив 5 голов в последних 5 матчах, и пропустив всего 4. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея 21 очко. За счет стабильной игры в защите и атакующего потенциала, они смогли набрать важные очки и показать стабильность. Амбросий Чачуа, с 5 голами, будет играть ключевую роль в нападении. «Карпаты» будут настроены продолжать свою беспроигрышную серию и могут воспользоваться ошибками «Зари», чтобы вырвать победу.

Последние матчи «Карпаты»:

«Карпаты» 1:0 Колос

Александрия 3:0 «Карпаты»

«Карпаты» 3:0 Левый берег

«Карпаты» 1:0 Оболонь

«Карпаты» 1:0 Динамо

Личные встречи

В личных встречах «Заря» имеет значительное преимущество, выиграв все последние 5 матчей. Это может повлиять на уверенность «Зари», но текущая форма команд дает основания полагать, что «Карпаты» будут фаворитами этой встречи, несмотря на историческое преимущество соперника.

Последние встречи:

Статистика

«Заря»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 3 матча подряд

«Карпаты»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений: 5 матчей

Прогноз на матч «Заря» – «Карпаты»

«Заря» будет стараться исправить свою форму на домашнем стадионе, но текущие проблемы с атакой и обороной не дают оснований полагать, что они смогут одержать победу. «Карпаты», наоборот, показывают более стабильную игру и имеют все шансы продлить свою беспроигрышную серию. Ожидается, что они воспользуются проблемами в защите «Зари» и заберут важные очки в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Карпаты» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Карпаты» за коэффициент 9.50.

Обоснование прогноза: «Карпаты» являются фаворитами встречи, благодаря стабильной игре в защите и атаке, а «Заря» будет пытаться забить хотя бы один гол на своем поле.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!