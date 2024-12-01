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    • Прогноз на точный счет матча «Заря» – «Карпаты», Премьер-лига Украины, 2 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Заря» – «Карпаты», Премьер-лига Украины, 2 декабря 2024 года

    2 декабря на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Заря» примет «Карпаты». «Заря» переживает не самые лучшие времена, в то время как «Карпаты» показывают улучшение результатов. Ожидается, что встреча будет напряженной, с элементами борьбы за выживание для «Зари» и стремлением «Карпат» к стабилизации своей позиции.

    «Заря»

    «Заря» пока не может найти свою игру в сезоне. Команда имеет 16 очков и расположилась на 10-й строчке. В последних 5 матчах они забили всего 3 гола, при этом пропустили 8. Это свидетельствует о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Заря не выигрывает в трех последних играх в Премьер-лиге и не может стабильно показывать качественный футбол. Однако стоит отметить, что в домашних матчах они часто бывают опасны и могут использовать свои моменты.

    Последние матчи «Заря»:

    • Полесье 1:1 «Заря»
    • «Заря» 1:2 ЛНЗ
    • Шахтер 3:1 «Заря»
    • «Заря» 1:0 Альфа
    • «Заря» 0:1 Колос

    «Карпаты»

    «Карпаты», в свою очередь, продемонстрировали неплохие результаты в последних турах, забив 5 голов в последних 5 матчах, и пропустив всего 4. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице, имея 21 очко. За счет стабильной игры в защите и атакующего потенциала, они смогли набрать важные очки и показать стабильность. Амбросий Чачуа, с 5 голами, будет играть ключевую роль в нападении. «Карпаты» будут настроены продолжать свою беспроигрышную серию и могут воспользоваться ошибками «Зари», чтобы вырвать победу.

    Последние матчи «Карпаты»:

    • «Карпаты» 1:0 Колос
    • Александрия 3:0 «Карпаты»
    • «Карпаты» 3:0 Левый берег
    • «Карпаты» 1:0 Оболонь
    • «Карпаты» 1:0 Динамо

    Личные встречи

    В личных встречах «Заря» имеет значительное преимущество, выиграв все последние 5 матчей. Это может повлиять на уверенность «Зари», но текущая форма команд дает основания полагать, что «Карпаты» будут фаворитами этой встречи, несмотря на историческое преимущество соперника.

    Последние встречи:

    • «Заря» 2:0 «Карпаты» (2019)
    • «Карпаты» 1:0 «Заря» (2019)
    • «Заря» 2:1 «Карпаты» (2018)
    • «Карпаты» 1:0 «Заря» (2018)
    • «Карпаты» 0:2 «Заря» (2017)

    Статистика

    «Заря»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 3 матча подряд

    «Карпаты»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 5 матчей

    Прогноз на матч «Заря» – «Карпаты»

    «Заря» будет стараться исправить свою форму на домашнем стадионе, но текущие проблемы с атакой и обороной не дают оснований полагать, что они смогут одержать победу. «Карпаты», наоборот, показывают более стабильную игру и имеют все шансы продлить свою беспроигрышную серию. Ожидается, что они воспользуются проблемами в защите «Зари» и заберут важные очки в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Карпаты» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Карпаты» за коэффициент 9.50.

    Обоснование прогноза: «Карпаты» являются фаворитами встречи, благодаря стабильной игре в защите и атаке, а «Заря» будет пытаться забить хотя бы один гол на своем поле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 10:52
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