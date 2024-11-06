7 ноября на АФАС-стадионе «АЗ Алкмар» примет турецкий «Фенербахче» в 4-м туре Лиги Европы. «Фенербахче» сохраняет хорошие шансы на выход из группы, в то время как «АЗ Алкмар» стремится реабилитироваться и улучшить свои позиции в турнире.

«АЗ Алкмар»

После трех туров «АЗ Алкмар» занимает 24-е место с 3 очками. Команда пропускает в каждом матче Лиги Европы и проиграла в предыдущем туре «Тоттенхэму» (0:1). Лидером атаки является Трой Пэрротт с 8 голами в 14 матчах, но «АЗ Алкмар» пока не удается поддерживать стабильную оборону. В последних пяти играх команда забила всего 5 голов и пропустила 9, что указывает на слабости в защите. Однако «АЗ Алкмар» имеет неплохие показатели против «Фенербахче», забивая в четырех последних встречах против этого соперника.

Последние матчи «АЗ Алкмар»:

«Фенербахче»

«Фенербахче» занимает 14-е место с 5 очками и не проигрывает в последних трех матчах Лиги Европы, в том числе сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Лидером нападения является Эдин Джеко, забивший 7 голов в 13 матчах. Команда демонстрирует стабильную результативность, забив 9 голов в последних пяти матчах, при этом пропустив 6. «Фенербахче» обладает серией без поражений в 7 матчах, что придает команде уверенности на выезде, где они смогут реализовать свои атакующие возможности.

Последние матчи «Фенербахче»:

Личные встречи

«АЗ Алкмар» и «Фенербахче» встречались несколько раз, включая матчи в Лиге Европы в 2007 году, где оба поединка завершились результативной ничьей (2:2 и 3:3). В последних товарищеских встречах «Фенербахче» одержал победу со счетом 3:2. Эти матчи показывают, что обе команды склонны играть результативно друг с другом, что может означать еще один матч с обилием голов.

Статистика

«АЗ Алкмар»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 7 матчей

«Фенербахче»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 7 матчей

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Фенербахче»

«Фенербахче» подходит к игре в хорошей форме и с преимуществом в опыте и результативности, особенно на международной арене. «АЗ Алкмар» борется за очки, но их слабая оборона может стать решающим фактором в пользу гостей. С учетом статистики, скорее всего, нас ждет матч с обменом голами. Однако «Фенербахче» имеет больше шансов на победу благодаря своей стабильной атаке и текущей серии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фенербахче» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «Фенербахче» со счетом 2:1, учитывая их атакующий потенциал и проблемы «АЗ Алкмара» в обороне.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 8.00

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