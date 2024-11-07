07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
5
Пенетра
23
Деккер
2
Майкума
6
Коопмейнерс
21
21
Мейнанс
15
Лахдо
42
Аддаи
19
Пэррот
4-3-1-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
50
Бекао
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
5
Юкшек
4
Амрабат
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
2
Майкума
3
Гос
3
Гос
2
Майкума
34
де Вит
30
Касиус
30
Касиус
34
де Вит
42
Аддаи
10
Смит
10
Смит
42
Аддаи
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
15
Лахдо
11
Даал
11
Даал
15
Лахдо
50
Бекао
8
Яндас
8
Яндас
50
Бекао
10
Сен-Максимен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
18
Мюлдюр
23
Тосун
23
Тосун
18
Мюлдюр
5
Юкшек
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
5
Юкшек
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фенербахче
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фенербахче
2
6
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
0
Количество передач
445
503
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.27
2.3
Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Фенербахче», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»