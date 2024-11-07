Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «АЗ Алкмаар» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«АЗ Алкмаар» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
АЗ Алкмаар
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
59' Р. Даал 75' К. Смит 87' Д. Касиус
70' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К) ПП
42
Джейден Аддаи
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
5
Пенетра
23
Деккер
2
Майкума
6
Коопмейнерс
21
21
Мейнанс
15
Лахдо
42
Аддаи
19
Пэррот
4-3-1-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
50
Бекао
2
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
5
Юкшек
4
Амрабат
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
2
Майкума
3
Гос
3
Гос
2
Майкума
34
де Вит
30
Касиус
30
Касиус
34
де Вит
42
Аддаи
10
Смит
10
Смит
42
Аддаи
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
15
Лахдо
11
Даал
11
Даал
15
Лахдо
50
Бекао
8
Яндас
8
Яндас
50
Бекао
10
Сен-Максимен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
18
Мюлдюр
23
Тосун
23
Тосун
18
Мюлдюр
5
Юкшек
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
5
Юкшек
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фенербахче
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Главный тренер
Мартен Мартенс
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Kaan Akyazi
ЦП
42
Зеки Дурсун
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фенербахче
2
6
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
12
Офсайды
2
0
Количество передач
445
503
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.27
2.3

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Фенербахче», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Фенербахче»

«АЗ Алкмаар» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче АЗ Алкмаар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+