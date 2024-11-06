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    • Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Рейнджерс», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Рейнджерс», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч между греческим «Олимпиакосом» и шотландским «Рейнджерс» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 6 очков после трех туров и будут бороться за выход в плей-офф.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» находится на 12-м месте с 6 очками. В последних матчах Лиги Европы команда продемонстрировала стабильную игру, обыграв «Мальме» со счетом 1:0. Команда также показывает хорошие результаты в греческой Суперлиге, и в последних пяти играх они пропустили всего 4 гола. Лучший бомбардир – Аюб Эль-Кааби, забивший 9 голов в 14 матчах, что делает его важным элементом атаки команды. «Олимпиакос» уверенно играет дома и рассчитывает использовать это преимущество.

    Последние матчи «Олимпиакоса»:

    • «Олимпиакос» 2:1 «Пансеррайкос» (Суперлига)
    • «Каллитея» 0:1 «Олимпиакос» (Кубок)
    • «Астерас» 1:0 «Олимпиакос» (Суперлига)
    • «Мальме» 0:1 «Олимпиакос» (Лига Европы)
    • «Олимпиакос» 2:2 «Левадиакос» (Суперлига)

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» также набрал 6 очков и занимает 11-е место в турнире. В последней игре Лиги Европы команда уверенно обыграла «ФКСБ» со счетом 4:0, показав свой атакующий потенциал. Лучший бомбардир команды – Сириль Дессерс, на его счету 7 голов в 16 матчах. «Рейнджерс» стабильно забивает, в том числе в последних четырех матчах Лиги Европы. Однако в последних матчах шотландской Премьер-лиги команда показала неустойчивые результаты, что может быть вызовом в предстоящей игре.

    Последние матчи «Рейнджерс»:

    Личные встречи

    Единственная зафиксированная встреча команд состоялась в 2023 году в товарищеском матче, где «Олимпиакос» победил со счетом 3:1. Этот результат может дать некоторое психологическое преимущество хозяевам, но товарищеские матчи не всегда отражают реальный уровень сил.

    Статистика

    «Олимпиакос»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без поражений в Лиге Европы: 3 матча

    «Рейнджерс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия матчей с забитыми голами в Лиге Европы: 3 матча

    Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Рейнджерс»

    Ожидается равная и осторожная игра, так как обе команды имеют равное количество очков и будут бороться за выход из группы. «Олимпиакос» показывает хорошие результаты дома, а «Рейнджерс» продемонстрировал силу атаки в последних матчах Лиги Европы. Обе команды вероятно будут стремиться к осторожной игре в обороне, но могут воспользоваться ошибками друг друга. Матч обещает быть насыщенным событиями, и возможно, мы увидим обмен голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – ничья 1:1, исходя из равного уровня команд и осторожного подхода к игре.

    Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:08
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