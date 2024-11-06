7 ноября на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч между греческим «Олимпиакосом» и шотландским «Рейнджерс» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды набрали по 6 очков после трех туров и будут бороться за выход в плей-офф.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» находится на 12-м месте с 6 очками. В последних матчах Лиги Европы команда продемонстрировала стабильную игру, обыграв «Мальме» со счетом 1:0. Команда также показывает хорошие результаты в греческой Суперлиге, и в последних пяти играх они пропустили всего 4 гола. Лучший бомбардир – Аюб Эль-Кааби, забивший 9 голов в 14 матчах, что делает его важным элементом атаки команды. «Олимпиакос» уверенно играет дома и рассчитывает использовать это преимущество.

Последние матчи «Олимпиакоса»:

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» также набрал 6 очков и занимает 11-е место в турнире. В последней игре Лиги Европы команда уверенно обыграла «ФКСБ» со счетом 4:0, показав свой атакующий потенциал. Лучший бомбардир команды – Сириль Дессерс, на его счету 7 голов в 16 матчах. «Рейнджерс» стабильно забивает, в том числе в последних четырех матчах Лиги Европы. Однако в последних матчах шотландской Премьер-лиги команда показала неустойчивые результаты, что может быть вызовом в предстоящей игре.

Последние матчи «Рейнджерс»:

Личные встречи

Единственная зафиксированная встреча команд состоялась в 2023 году в товарищеском матче, где «Олимпиакос» победил со счетом 3:1. Этот результат может дать некоторое психологическое преимущество хозяевам, но товарищеские матчи не всегда отражают реальный уровень сил.

Статистика

«Олимпиакос»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без поражений в Лиге Европы: 3 матча

«Рейнджерс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия матчей с забитыми голами в Лиге Европы: 3 матча

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Рейнджерс»

Ожидается равная и осторожная игра, так как обе команды имеют равное количество очков и будут бороться за выход из группы. «Олимпиакос» показывает хорошие результаты дома, а «Рейнджерс» продемонстрировал силу атаки в последних матчах Лиги Европы. Обе команды вероятно будут стремиться к осторожной игре в обороне, но могут воспользоваться ошибками друг друга. Матч обещает быть насыщенным событиями, и возможно, мы увидим обмен голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – ничья 1:1, исходя из равного уровня команд и осторожного подхода к игре.

Рекомендация: Ничья 1:1 за коэффициент 6.50

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