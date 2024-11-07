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  • «Олимпиакос» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Олимпиакос» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Олимпиакос
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
56' А. Эль-Кааби
64' С. Дессер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
(К) ВР
6
Жефте
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
3-3-1-2-1
19
Цолакис
65
6
Карму
45
Рецос
20
Коштинья
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
4
Суттар
3
Преппер
6
Жефте
10
Диоманде
43
Раскин
18
Бэррон
10
Байрами
18
Черны
9
Дессер
20
Коштинья
5
Пирола
5
Пирола
20
Коштинья
22
Шикинью
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Шикинью
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
21
Стерлинг
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
21
Стерлинг
10
Байрами
2
Тавернье
2
Тавернье
10
Байрами
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
Остались в запасе
Олимпиакос
Рейнджерс
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Олимпиакос - Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
512
349
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Рейнджерса», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Рейнджерс»

«Олимпиакос» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Олимпиакос
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