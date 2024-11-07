07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
3-3-1-2-1
19
Цолакис
65
6
Карму
45
Рецос
20
Коштинья
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
4
Суттар
3
Преппер
6
Жефте
10
Диоманде
43
Раскин
18
Бэррон
10
Байрами
18
Черны
9
Дессер
20
Коштинья
5
Пирола
5
Пирола
20
Коштинья
22
Шикинью
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Шикинью
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
21
Стерлинг
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
21
Стерлинг
10
Байрами
2
Тавернье
2
Тавернье
10
Байрами
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
Остались в запасе
Олимпиакос
Рейнджерс
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Олимпиакос - Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
512
349
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Рейнджерса», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»