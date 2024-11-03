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    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Брентфорд», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Брентфорд», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Брентфорд» в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, что обещает зрелищную и напряженную встречу.

    «Фулхэм»

    Команда занимает 12-е место с 12 очками, показывая нестабильные результаты. Рауль Хименес, лучший бомбардир с 5 голами, будет ключевой фигурой в атаке. «Фулхэм» забивает в каждом из последних восьми матчей, но и регулярно пропускает, что подчеркивает необходимость усиления обороны. За последние пять игр «Фулхэм» забил 8 голов и пропустил столько же, что указывает на потенциально результативный матч.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    • Эвертон 1:1 Фулхэм
    • Фулхэм 1:3 Астон Вилла
    • Манчестер Сити 3:2 Фулхэм
    • Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
    • Фулхэм 3:1 Ньюкасл

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 11-е место с 13 очками и известен своей атакующей мощью, что подтверждает лучший бомбардир команды Бриан Мбемо с 8 голами в 11 матчах. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и имеет общую хорошую результативность, однако проблемы в обороне сохраняются – «Брентфорд» пропускает в последних 9 матчах подряд. В последних пяти играх забито 12 голов, но также пропущено 10, что подчеркивает слабую защиту.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    • Брентфорд 4:3 Ипсвич
    • Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд
    • Брентфорд 5:3 Вулверхэмптон
    • Брентфорд 1:1 Вест Хэм
    • Брентфорд 1:1 Шеффилд Уэнсдей (Кубок)

    Личные встречи

    «Брентфорд» имеет преимущество в последних очных встречах, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей против «Фулхэма» в гостях. Команда также регулярно забивает в матчах против «Фулхэма», что может стать определяющим фактором.

    Последние встречи:

    • Брентфорд 0:0 Фулхэм
    • Фулхэм 0:3 Брентфорд
    • Брентфорд 3:2 Фулхэм

    Статистика

    «Фулхэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 8 матчей подряд

    «Брентфорд»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брентфорд»

    Матч обещает быть результативным с множеством моментов у обеих команд. Ожидается, что «Брентфорд» продолжит свою атакующую серию, но «Фулхэм» также сможет ответить, играя на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Брентфорда» с форой (0) – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с результативностью с обеих сторон.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:15
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