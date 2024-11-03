4 ноября на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Брентфорд» в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, что обещает зрелищную и напряженную встречу.

«Фулхэм»

Команда занимает 12-е место с 12 очками, показывая нестабильные результаты. Рауль Хименес, лучший бомбардир с 5 голами, будет ключевой фигурой в атаке. «Фулхэм» забивает в каждом из последних восьми матчей, но и регулярно пропускает, что подчеркивает необходимость усиления обороны. За последние пять игр «Фулхэм» забил 8 голов и пропустил столько же, что указывает на потенциально результативный матч.

Последние матчи «Фулхэма»:

Эвертон 1:1 Фулхэм

Фулхэм 1:3 Астон Вилла

Манчестер Сити 3:2 Фулхэм

Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм

Фулхэм 3:1 Ньюкасл

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 11-е место с 13 очками и известен своей атакующей мощью, что подтверждает лучший бомбардир команды Бриан Мбемо с 8 голами в 11 матчах. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и имеет общую хорошую результативность, однако проблемы в обороне сохраняются – «Брентфорд» пропускает в последних 9 матчах подряд. В последних пяти играх забито 12 голов, но также пропущено 10, что подчеркивает слабую защиту.

Последние матчи «Брентфорда»:

Брентфорд 4:3 Ипсвич

Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд

Брентфорд 5:3 Вулверхэмптон

Брентфорд 1:1 Вест Хэм

Брентфорд 1:1 Шеффилд Уэнсдей (Кубок)

Личные встречи

«Брентфорд» имеет преимущество в последних очных встречах, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей против «Фулхэма» в гостях. Команда также регулярно забивает в матчах против «Фулхэма», что может стать определяющим фактором.

Последние встречи:

Брентфорд 0:0 Фулхэм

Фулхэм 0:3 Брентфорд

Брентфорд 3:2 Фулхэм

Статистика

«Фулхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 8 матчей подряд

«Брентфорд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брентфорд»

Матч обещает быть результативным с множеством моментов у обеих команд. Ожидается, что «Брентфорд» продолжит свою атакующую серию, но «Фулхэм» также сможет ответить, играя на своем поле.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Брентфорда» с форой (0) – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с результативностью с обеих сторон.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!