4 ноября на стадионе «Крэйвен Коттэдж» «Фулхэм» примет «Брентфорд» в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, что обещает зрелищную и напряженную встречу.
«Фулхэм»
Команда занимает 12-е место с 12 очками, показывая нестабильные результаты. Рауль Хименес, лучший бомбардир с 5 голами, будет ключевой фигурой в атаке. «Фулхэм» забивает в каждом из последних восьми матчей, но и регулярно пропускает, что подчеркивает необходимость усиления обороны. За последние пять игр «Фулхэм» забил 8 голов и пропустил столько же, что указывает на потенциально результативный матч.
Последние матчи «Фулхэма»:
- Эвертон 1:1 Фулхэм
- Фулхэм 1:3 Астон Вилла
- Манчестер Сити 3:2 Фулхэм
- Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
- Фулхэм 3:1 Ньюкасл
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 11-е место с 13 очками и известен своей атакующей мощью, что подтверждает лучший бомбардир команды Бриан Мбемо с 8 голами в 11 матчах. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и имеет общую хорошую результативность, однако проблемы в обороне сохраняются – «Брентфорд» пропускает в последних 9 матчах подряд. В последних пяти играх забито 12 голов, но также пропущено 10, что подчеркивает слабую защиту.
Последние матчи «Брентфорда»:
- Брентфорд 4:3 Ипсвич
- Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд
- Брентфорд 5:3 Вулверхэмптон
- Брентфорд 1:1 Вест Хэм
- Брентфорд 1:1 Шеффилд Уэнсдей (Кубок)
Личные встречи
«Брентфорд» имеет преимущество в последних очных встречах, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей против «Фулхэма» в гостях. Команда также регулярно забивает в матчах против «Фулхэма», что может стать определяющим фактором.
Последние встречи:
- Брентфорд 0:0 Фулхэм
- Фулхэм 0:3 Брентфорд
- Брентфорд 3:2 Фулхэм
Статистика
«Фулхэм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 8 матчей подряд
«Брентфорд»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия забитых голов: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брентфорд»
Матч обещает быть результативным с множеством моментов у обеих команд. Ожидается, что «Брентфорд» продолжит свою атакующую серию, но «Фулхэм» также сможет ответить, играя на своем поле.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Брентфорда» с форой (0) – коэффициент 2.30
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с результативностью с обеих сторон.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!