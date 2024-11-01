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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Бохум», Бундеслига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Бохум», Бундеслига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Дойче банк Парк» «Айнтрахт» примет «Бохум» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Встреча обещает быть интересной, учитывая неудачную серию «Бохума» и продолжающуюся безвыигрышную серию матчей «Айнтрахта» с этим соперником.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» стабильно набирает очки и держится в середине таблицы. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и идет на позитивной ноте после победы над «Боруссией М» в Кубке (2:1). Однако стабильность в обороне остается проблемой, ведь команда пропускает в среднем 1.4 гола за игру за последние пять встреч. Несмотря на это, «Айнтрахт» показывает хорошую результативность на домашнем поле, часто завершая встречи с результативными ничьими.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    «Бохум»

    «Бохум» продолжает свою череду неудач в Бундеслиге, не выигрывая в 7 последних матчах. Команда показывает некоторую остроту в атаке, забивая в среднем 1.2 гола за матч, но оборона часто проваливается, как это было в последнем матче с «Баварией» (0:5). Пропускаемость остается одной из главных проблем – 3.4 гола за последние пять игр.

    Последние матчи «Бохума»:

    Личные встречи

    В последних трех очных встречах между «Айнтрахтом» и «Бохумом» все завершались ничьей с одинаковым счетом 1:1. Важно отметить, что «Бохум» стабильно забивает «Айнтрахту» в последних шести матчах, что добавляет интриги перед предстоящей встречей. «Бохум» также не проигрывал в пяти из семи последних встреч с «Айнтрахтом», что может говорить об их способности навязать борьбу, несмотря на текущую форму.

    Последние встречи:

    • «Айнтрахт» 1:1 «Бохум»
    • «Бохум» 1:1 «Айнтрахт»
    • «Айнтрахт» 1:1 «Бохум»

    Статистика

    «Айнтрахт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Бохум»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 3.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 17
    • Без побед в последних 7 матчах

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Бохум»

    Ожидается напряженная борьба, где «Айнтрахт» постарается использовать преимущество своего поля, а «Бохум» может доставить хозяевам хлопот в атаке. Оба клуба склонны к открытой игре, но проблемы с обороной у гостей могут сыграть на руку хозяевам.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Айнтрахта» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за 8.00

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:11
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