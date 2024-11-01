2 ноября на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон», команды, нацеленные на высокие результаты в сезоне. В последние недели обе стороны демонстрируют активную игру в атаке, что обещает яркое противостояние на стадионе «Ливерпуля».
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» идет на 2-й строчке таблицы, имея в активе 22 очка после 9 туров. Команда стабильно выступает в Премьер-лиге, не проигрывая в последних пяти встречах. Мохамед Салах продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив 8 голов в 14 матчах. На домашнем поле «Ливерпуль» традиционно силен и предпочитает агрессивный стиль, особенно против команд из средней части таблицы. Поддержка «Энфилда» и четко выстроенная атака позволяют им уверенно подходить к игре против «Брайтона».
Последние матчи «Ливерпуля»:
- «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль»
- «Арсенал» 2:2 «Ливерпуль»
- РБ Лейпциг 0:1 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 2:1 «Челси»
- «Кристал Пэлас» 0:1 «Ливерпуль»
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 6-е место с 16 очками и демонстрирует смелую игру в атаке, хотя оборонительные ошибки остаются проблемой. В последних матчах команда смогла добыть ничьи против «Вулверхэмптона» и победить «Тоттенхэм». Дэнни Уэлбек является ведущим бомбардиром «Брайтона» и уже отметился 6 голами в сезоне. Несмотря на некоторые сложности в обороне, «Брайтон» умеет активно играть на чужом поле и часто создает моменты, благодаря чему команда становится опасной для любого соперника.
Последние матчи «Брайтона»:
- «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль»
- «Брайтон» 2:2 «Вулверхэмптон»
- «Ньюкасл» 0:1 «Брайтон»
- «Брайтон» 3:2 «Тоттенхэм»
- «Челси» 4:2 «Брайтон»
Личные встречи
Очные матчи показывают, что «Ливерпуль» имеет некоторое преимущество, особенно в домашних играх, где они выиграли 8 из последних 10 встреч. Однако «Брайтон» также показывает стойкость, забивая в 6 последних матчах против мерсисайдцев, что делает их соперничество более интересным и непредсказуемым.
Последние встречи:
- «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 2:1 «Брайтон»
- «Брайтон» 2:2 «Ливерпуль»
Статистика
«Ливерпуль»
- Забивает в последних 10 матчах Премьер-лиги
- Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах
- Среднее количество голов за игру: 1.80
«Брайтон»
- Забивает в 7 последних матчах
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
- Среднее количество голов за игру: 2.00
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брайтон»
Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие возможности обеих команд. «Ливерпуль» обладает сильной домашней формой и вероятно сможет навязать свой стиль игры, однако «Брайтон» может создать трудности в обороне хозяев. Ожидаем преимущество «Ливерпуля», но не исключаем обмен забитыми мячами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Вероятным исходом видится победа «Ливерпуля» с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.