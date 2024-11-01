2 ноября на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон», команды, нацеленные на высокие результаты в сезоне. В последние недели обе стороны демонстрируют активную игру в атаке, что обещает яркое противостояние на стадионе «Ливерпуля».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет на 2-й строчке таблицы, имея в активе 22 очка после 9 туров. Команда стабильно выступает в Премьер-лиге, не проигрывая в последних пяти встречах. Мохамед Салах продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив 8 голов в 14 матчах. На домашнем поле «Ливерпуль» традиционно силен и предпочитает агрессивный стиль, особенно против команд из средней части таблицы. Поддержка «Энфилда» и четко выстроенная атака позволяют им уверенно подходить к игре против «Брайтона».

Последние матчи «Ливерпуля»:

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 6-е место с 16 очками и демонстрирует смелую игру в атаке, хотя оборонительные ошибки остаются проблемой. В последних матчах команда смогла добыть ничьи против «Вулверхэмптона» и победить «Тоттенхэм». Дэнни Уэлбек является ведущим бомбардиром «Брайтона» и уже отметился 6 голами в сезоне. Несмотря на некоторые сложности в обороне, «Брайтон» умеет активно играть на чужом поле и часто создает моменты, благодаря чему команда становится опасной для любого соперника.

Последние матчи «Брайтона»:

Личные встречи

Очные матчи показывают, что «Ливерпуль» имеет некоторое преимущество, особенно в домашних играх, где они выиграли 8 из последних 10 встреч. Однако «Брайтон» также показывает стойкость, забивая в 6 последних матчах против мерсисайдцев, что делает их соперничество более интересным и непредсказуемым.

Последние встречи:

«Брайтон» 2:3 «Ливерпуль»

«Ливерпуль» 2:1 «Брайтон»

«Брайтон» 2:2 «Ливерпуль»

Статистика

«Ливерпуль»

Забивает в последних 10 матчах Премьер-лиги

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах

Среднее количество голов за игру: 1.80

«Брайтон»

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Среднее количество голов за игру: 2.00

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брайтон»

Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие возможности обеих команд. «Ливерпуль» обладает сильной домашней формой и вероятно сможет навязать свой стиль игры, однако «Брайтон» может создать трудности в обороне хозяев. Ожидаем преимущество «Ливерпуля», но не исключаем обмен забитыми мячами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Вероятным исходом видится победа «Ливерпуля» с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.