Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Брайтон», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Брайтон», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон», команды, нацеленные на высокие результаты в сезоне. В последние недели обе стороны демонстрируют активную игру в атаке, что обещает яркое противостояние на стадионе «Ливерпуля».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» идет на 2-й строчке таблицы, имея в активе 22 очка после 9 туров. Команда стабильно выступает в Премьер-лиге, не проигрывая в последних пяти встречах. Мохамед Салах продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, забив 8 голов в 14 матчах. На домашнем поле «Ливерпуль» традиционно силен и предпочитает агрессивный стиль, особенно против команд из средней части таблицы. Поддержка «Энфилда» и четко выстроенная атака позволяют им уверенно подходить к игре против «Брайтона».

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 6-е место с 16 очками и демонстрирует смелую игру в атаке, хотя оборонительные ошибки остаются проблемой. В последних матчах команда смогла добыть ничьи против «Вулверхэмптона» и победить «Тоттенхэм». Дэнни Уэлбек является ведущим бомбардиром «Брайтона» и уже отметился 6 голами в сезоне. Несмотря на некоторые сложности в обороне, «Брайтон» умеет активно играть на чужом поле и часто создает моменты, благодаря чему команда становится опасной для любого соперника.

    Последние матчи «Брайтона»:

    Личные встречи

    Очные матчи показывают, что «Ливерпуль» имеет некоторое преимущество, особенно в домашних играх, где они выиграли 8 из последних 10 встреч. Однако «Брайтон» также показывает стойкость, забивая в 6 последних матчах против мерсисайдцев, что делает их соперничество более интересным и непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль»
    • «Ливерпуль» 2:1 «Брайтон»
    • «Брайтон» 2:2 «Ливерпуль»

    Статистика

    «Ливерпуль»

    • Забивает в последних 10 матчах Премьер-лиги
    • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах
    • Среднее количество голов за игру: 1.80

    «Брайтон»

    • Забивает в 7 последних матчах
    • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
    • Среднее количество голов за игру: 2.00

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брайтон»

    Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие возможности обеих команд. «Ливерпуль» обладает сильной домашней формой и вероятно сможет навязать свой стиль игры, однако «Брайтон» может создать трудности в обороне хозяев. Ожидаем преимущество «Ливерпуля», но не исключаем обмен забитыми мячами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Вероятным исходом видится победа «Ливерпуля» с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.

    Новости по теме
    «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 