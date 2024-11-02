Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

    «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

    Ливерпуль
    02.11.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 10 тур
    2 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Брайтон
    69' К. Гакпо
    72' М. Салах
    14' Ф. Кадиоглу
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    (К) ЦЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    Главный тренер
    Арне Слот
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    30
    Первис Эступиньян
    ЛЗ
    34
    Йоэл Велтман
    ЦЗ
    29
    Ян Паул ван Хеке
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    24
    Ферди Кадиоглу
    ЛП
    41
    Джек Хиншелвуд
    ОП
    26
    Ясин Аяри
    ЦП
    22
    Каору Митома
    ЛВ
    18
    Дэнни Уэлбек
    (К) ЦФ
    14
    Жоржиньо Рюттер
    ЦФ
    Главный тренер
    Фабиан Хюрцелер
    Ливерпуль
    56
    Витезслав Ярош
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    80
    Тайлер Мортон
    ЦП
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    Брайтон
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    2
    Тарик Лэмпти
    ПЗ
    15
    Якуб Модер
    ЦП
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    27
    Матс Вайффер
    ЦП
    11
    Симон Адингра
    ЛВ
    8
    Брайан Груда
    ПВ
    10
    Хулио Энкисо
    ПВ
    28
    Эван Фергюсон
    ЦФ
    4-2-3-1
    62
    Келлехер
    21
    Цимикас
    5
    Конате
    4
    ван Дейк
    66
    Александер-Арнольд
    10
    Мак Аллистер
    38
    Гравенберх
    18
    Гакпо
    8
    Собослаи
    11
    Салах
    9
    Нуньес
    4-1-2-1-2
    1
    Вербрюгген
    34
    Велтман
    29
    ван Хеке
    3
    Игор
    30
    Эступиньян
    41
    Хиншелвуд
    26
    Аяри
    24
    Кадиоглу
    22
    Митома
    14
    Рюттер
    18
    Уэлбек
    5
    Конате
    2
    Гомес
    2
    Гомес
    5
    Конате
    11
    Салах
    84
    Брэдли
    84
    Брэдли
    11
    Салах
    9
    Нуньес
    3
    Эндо
    3
    Эндо
    9
    Нуньес
    10
    Мак Аллистер
    17
    Джонс
    17
    Джонс
    10
    Мак Аллистер
    8
    Собослаи
    7
    Диас
    7
    Диас
    8
    Собослаи
    24
    Кадиоглу
    15
    Модер
    15
    Модер
    24
    Кадиоглу
    26
    Аяри
    27
    Вайффер
    27
    Вайффер
    26
    Аяри
    22
    Митома
    11
    Адингра
    11
    Адингра
    22
    Митома
    34
    Велтман
    8
    Груда
    8
    Груда
    34
    Велтман
    41
    Хиншелвуд
    28
    Фергюсон
    28
    Фергюсон
    41
    Хиншелвуд
    Остались в запасе
    Ливерпуль
    Брайтон
    56
    Витезслав Ярош
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    80
    Тайлер Мортон
    ЦП
    Главный тренер
    Арне Слот
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    2
    Тарик Лэмпти
    ПЗ
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    10
    Хулио Энкисо
    ПВ
    Главный тренер
    Фабиан Хюрцелер
    Остались в запасе
    56
    Витезслав Ярош
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    80
    Тайлер Мортон
    ЦП
    Остались в запасе
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    2
    Тарик Лэмпти
    ПЗ
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    10
    Хулио Энкисо
    ПВ
    Главный тренер
    Арне Слот
    Главный тренер
    Фабиан Хюрцелер
    Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    13
    Удары в створ
    8
    5
    Владение мячом %
    49
    51
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    9
    7
    Нарушения
    10
    18
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    441
    466
    Сейвы
    4
    6
    Точность передач %
    83
    86
    Удары мимо ворот
    2
    4
    Блокированные удары
    6
    4
    Удары из пределов штрафной
    14
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.59
    0.99
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»

    «Ливерпуль» – «Брайтон» смотреть онланй 2 ноября

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Брайтон», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 