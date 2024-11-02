Ливерпуль
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
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Брайтон
69' К. Гакпо
72' М. Салах
14' Ф. Кадиоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
41
Джек Хиншелвуд
ОП
26
Ясин Аяри
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
14
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
56
Витезслав Ярош
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
80
Тайлер Мортон
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
15
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Вайффер
ЦП
11
Симон Адингра
ЛВ
8
Брайан Груда
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
28
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
62
Келлехер
21
Цимикас
5
Конате
4
ван Дейк
66
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
11
Салах
9
Нуньес
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
29
ван Хеке
3
Игор
30
Эступиньян
41
Хиншелвуд
26
Аяри
24
Кадиоглу
22
Митома
14
Рюттер
18
Уэлбек
5
Конате
2
Гомес
2
Гомес
5
Конате
11
Салах
84
Брэдли
84
Брэдли
11
Салах
9
Нуньес
3
Эндо
3
Эндо
9
Нуньес
10
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Диас
7
Диас
8
Собослаи
24
Кадиоглу
15
Модер
15
Модер
24
Кадиоглу
26
Аяри
27
Вайффер
27
Вайффер
26
Аяри
22
Митома
11
Адингра
11
Адингра
22
Митома
34
Велтман
8
Груда
8
Груда
34
Велтман
41
Хиншелвуд
28
Фергюсон
28
Фергюсон
41
Хиншелвуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
56
Витезслав Ярош
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
80
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
23
Джейсон Стил
ВР
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
56
Витезслав Ярош
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
80
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».