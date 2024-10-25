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    • Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Оболонь», Премьер-лига Украины, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Оболонь», Премьер-лига Украины, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Украина» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Карпаты» примут «Оболонь». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в чемпионате, но сталкиваются с определенными трудностями, особенно в оборонительной игре.

    «Карпаты»

    «Карпаты» занимают 8-е место в чемпионате, набрав 12 очков после 10 туров. Команда демонстрирует средние результаты, однако на своем поле играет уверенно. Лучший бомбардир – Амбросий Чачуа, который забил 4 гола в 11 матчах. В последних 5 играх «Карпаты» забили 5 голов и пропустили 8, что говорит о нестабильности в обороне.

    Последние матчи «Карпат»:

    • «Рух» 0:1 «Карпаты»
    • «Карпаты» 0:0 «Ингулец»
    • «Карпаты» 1:3 «Полесье»
    • «Черноморец Одесса» 0:1 «Карпаты»
    • «Шахтер» 5:2 «Карпаты»

    «Оболонь»

    «Оболонь» находится на 15-м месте, имея всего 5 очков после 10 туров. Команда сталкивается с серьезными трудностями, особенно в выездных матчах, где она проигрывает в 3 последних играх подряд. Лучший бомбардир команды – Виталий Груша, забивший 1 гол в 9 матчах. В последних 5 играх «Оболонь» забила 3 гола и пропустила 11, что указывает на слабую защиту.

    Последние матчи «Оболони»:

    • «Оболонь» 1:5 «Динамо Киев»
    • «Черноморец Одесса» 1:0 «Оболонь»
    • «Оболонь» 2:1 «Ингулец»
    • «Шахтер» 4:0 «Оболонь»
    • «Оболонь» 0:0 «Александрия»

    Личные встречи

    Команды встречались ранее в Первой лиге Украины. В последних двух встречах «Карпаты» одержали победу и один раз сыграли вничью. Это говорит о небольшом преимуществе львовского клуба.

    Последние личные встречи:

    • «Карпаты» 1:1 «Оболонь» (2023)
    • «Оболонь» 1:2 «Карпаты» (2023)

    Статистика

    «Карпаты»

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Оболонь»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    Прогноз на матч «Карпаты» – «Оболонь»

    Ожидается, что «Карпаты», играя на своем поле и имея более стабильные результаты, будут контролировать ход игры. Учитывая слабую оборону «Оболони» и их проблемы в выездных матчах, «Карпаты» имеют все шансы на победу. Однако, учитывая среднюю результативность обеих команд, матч может быть не слишком результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Карпат» – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • «Карпаты» забьют первый гол – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Карпат» за коэффициент 1.95.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, наиболее вероятным исходом матча является победа «Карпат» со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Карпат» за коэффициент 5.50.

    Источник: «Бомбардир»

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