26 октября 2024 года на стадионе «Украина» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Карпаты» примут «Оболонь». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в чемпионате, но сталкиваются с определенными трудностями, особенно в оборонительной игре.

«Карпаты»

«Карпаты» занимают 8-е место в чемпионате, набрав 12 очков после 10 туров. Команда демонстрирует средние результаты, однако на своем поле играет уверенно. Лучший бомбардир – Амбросий Чачуа, который забил 4 гола в 11 матчах. В последних 5 играх «Карпаты» забили 5 голов и пропустили 8, что говорит о нестабильности в обороне.

Последние матчи «Карпат»:

«Оболонь»

«Оболонь» находится на 15-м месте, имея всего 5 очков после 10 туров. Команда сталкивается с серьезными трудностями, особенно в выездных матчах, где она проигрывает в 3 последних играх подряд. Лучший бомбардир команды – Виталий Груша, забивший 1 гол в 9 матчах. В последних 5 играх «Оболонь» забила 3 гола и пропустила 11, что указывает на слабую защиту.

Последние матчи «Оболони»:

Личные встречи

Команды встречались ранее в Первой лиге Украины. В последних двух встречах «Карпаты» одержали победу и один раз сыграли вничью. Это говорит о небольшом преимуществе львовского клуба.

Последние личные встречи:

Статистика

«Карпаты»

Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«Оболонь»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Прогноз на матч «Карпаты» – «Оболонь»

Ожидается, что «Карпаты», играя на своем поле и имея более стабильные результаты, будут контролировать ход игры. Учитывая слабую оборону «Оболони» и их проблемы в выездных матчах, «Карпаты» имеют все шансы на победу. Однако, учитывая среднюю результативность обеих команд, матч может быть не слишком результативным.

Рекомендации для ставок:

Победа «Карпат» – коэффициент 1.95

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Карпаты» забьют первый гол – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Карпат» за коэффициент 1.95.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, наиболее вероятным исходом матча является победа «Карпат» со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Карпат» за коэффициент 5.50.