Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Боруссия» М, Бундеслига, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Боруссия» М, Бундеслига, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Мева Арена» состоится матч 8-го тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Боруссию» М. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице и будут нацелены на результат.

    «Майнц»

    «Майнц» занимает 12-е место с 8 очками после 7 туров. Команда Йонатана Буркардта показывает нестабильные результаты, особенно на домашнем поле, проиграв в четырех последних играх. Несмотря на это, «Майнц» стабильно забивает в последних матчах, и их лучший бомбардир Буркардт уже записал на свой счет 6 голов в 8 матчах. Проблемы команды заключаются в обороне, так как «Майнц» пропустил 8 голов в последних пяти играх, что в среднем составляет 1.60 гола за игру.

    Последние матчи «Майнца»:

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М занимает 11-е место с 9 очками после 7 туров. Команда продолжает показывать хорошую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей. Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст, который забил 5 голов в 8 матчах. В последних пяти встречах «Боруссия» забила 10 голов, что в среднем составляет 2.00 гола за матч, но также пропустила 6 голов (в среднем 1.20 за матч).

    Последние матчи «Боруссии» М:

    • «Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»
    • «Ферль» 0:5 «Боруссия» М (товарищеский матч)
    • «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М
    • «Боруссия» М 1:0 «Унион Берлин»
    • «Айнтрахт Ф» 2:0 «Боруссия» М

    Личные встречи

    В последних десяти встречах на домашнем поле «Майнц» показывает достойный результат, не проигрывая в семи из них. Однако «Боруссия» М сохраняет преимущество в гостевых матчах, не проигрывая в восьми из десяти последних встреч в Майнце.

    Последние встречи:

    • «Майнц» 1:1 «Боруссия» М (02.03.2024)
    • «Боруссия» М 2:2 «Майнц» (06.10.2023)
    • «Майнц» 4:0 «Боруссия» М (24.02.2023)
    • «Боруссия» М 0:1 «Майнц» (04.09.2022)

    Статистика

    «Майнц»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Боруссия» М

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» М

    Ожидается напряженный матч, учитывая слабые оборонительные показатели обеих команд. «Майнц» будет стремиться прервать серию неудач на домашнем поле, однако «Боруссия» М обладает более мощной атакующей линией и будет искать возможности забить. С учетом статистики, можно предположить результативный поединок с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд, вероятным исходом матча видится результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 