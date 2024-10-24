25 октября 2024 года на стадионе «Мева Арена» состоится матч 8-го тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Боруссию» М. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице и будут нацелены на результат.
«Майнц»
«Майнц» занимает 12-е место с 8 очками после 7 туров. Команда Йонатана Буркардта показывает нестабильные результаты, особенно на домашнем поле, проиграв в четырех последних играх. Несмотря на это, «Майнц» стабильно забивает в последних матчах, и их лучший бомбардир Буркардт уже записал на свой счет 6 голов в 8 матчах. Проблемы команды заключаются в обороне, так как «Майнц» пропустил 8 голов в последних пяти играх, что в среднем составляет 1.60 гола за игру.
Последние матчи «Майнца»:
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
- «Майнц» 0:2 «Хайденхайм»
- «Аугсбург» 2:3 «Майнц»
- «Майнц» 1:2 «Вердер»
«Боруссия» М
«Боруссия» М занимает 11-е место с 9 очками после 7 туров. Команда продолжает показывать хорошую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей. Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст, который забил 5 голов в 8 матчах. В последних пяти встречах «Боруссия» забила 10 голов, что в среднем составляет 2.00 гола за матч, но также пропустила 6 голов (в среднем 1.20 за матч).
Последние матчи «Боруссии» М:
- «Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»
- «Ферль» 0:5 «Боруссия» М (товарищеский матч)
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М
- «Боруссия» М 1:0 «Унион Берлин»
- «Айнтрахт Ф» 2:0 «Боруссия» М
Личные встречи
В последних десяти встречах на домашнем поле «Майнц» показывает достойный результат, не проигрывая в семи из них. Однако «Боруссия» М сохраняет преимущество в гостевых матчах, не проигрывая в восьми из десяти последних встреч в Майнце.
Последние встречи:
- «Майнц» 1:1 «Боруссия» М (02.03.2024)
- «Боруссия» М 2:2 «Майнц» (06.10.2023)
- «Майнц» 4:0 «Боруссия» М (24.02.2023)
- «Боруссия» М 0:1 «Майнц» (04.09.2022)
Статистика
«Майнц»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
«Боруссия» М
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» М
Ожидается напряженный матч, учитывая слабые оборонительные показатели обеих команд. «Майнц» будет стремиться прервать серию неудач на домашнем поле, однако «Боруссия» М обладает более мощной атакующей линией и будет искать возможности забить. С учетом статистики, можно предположить результативный поединок с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и формы команд, вероятным исходом матча видится результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.