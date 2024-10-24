25 октября 2024 года на стадионе «Мева Арена» состоится матч 8-го тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Боруссию» М. Обе команды стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице и будут нацелены на результат.

«Майнц»

«Майнц» занимает 12-е место с 8 очками после 7 туров. Команда Йонатана Буркардта показывает нестабильные результаты, особенно на домашнем поле, проиграв в четырех последних играх. Несмотря на это, «Майнц» стабильно забивает в последних матчах, и их лучший бомбардир Буркардт уже записал на свой счет 6 голов в 8 матчах. Проблемы команды заключаются в обороне, так как «Майнц» пропустил 8 голов в последних пяти играх, что в среднем составляет 1.60 гола за игру.

Последние матчи «Майнца»:

«Боруссия» М

«Боруссия» М занимает 11-е место с 9 очками после 7 туров. Команда продолжает показывать хорошую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей. Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст, который забил 5 голов в 8 матчах. В последних пяти встречах «Боруссия» забила 10 голов, что в среднем составляет 2.00 гола за матч, но также пропустила 6 голов (в среднем 1.20 за матч).

Последние матчи «Боруссии» М:

«Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»

«Ферль» 0:5 «Боруссия» М (товарищеский матч)

«Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М

«Боруссия» М 1:0 «Унион Берлин»

«Айнтрахт Ф» 2:0 «Боруссия» М

Личные встречи

В последних десяти встречах на домашнем поле «Майнц» показывает достойный результат, не проигрывая в семи из них. Однако «Боруссия» М сохраняет преимущество в гостевых матчах, не проигрывая в восьми из десяти последних встреч в Майнце.

Последние встречи:

«Майнц» 1:1 «Боруссия» М (02.03.2024)

«Боруссия» М 2:2 «Майнц» (06.10.2023)

«Майнц» 4:0 «Боруссия» М (24.02.2023)

«Боруссия» М 0:1 «Майнц» (04.09.2022)

Статистика

«Майнц»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

«Боруссия» М

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» М

Ожидается напряженный матч, учитывая слабые оборонительные показатели обеих команд. «Майнц» будет стремиться прервать серию неудач на домашнем поле, однако «Боруссия» М обладает более мощной атакующей линией и будет искать возможности забить. С учетом статистики, можно предположить результативный поединок с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и формы команд, вероятным исходом матча видится результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 11.00.