Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Майнц» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Майнц» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

25 октября 2024, 20:20
Майнц
25.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
55' С. Ляйнер (АГ)
57' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К) ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
5
Фридрих
22
Ляйнер
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
2
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
2
Джэ Сон
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
Зиб
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Майнц - Боруссия М
3
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
469
431
Сейвы
5
6
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» М, 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» М

«Майнц» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Майнц
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
13
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+