25.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
4
Йенц
5
Ляйтш
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
5
Фридрих
22
Ляйнер
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
2
Джэ Сон
20
Хонг
20
Хонг
2
Джэ Сон
Зиб
44
Вайпер
44
Вайпер
Зиб
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Майнц - Боруссия М
3
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
469
431
Сейвы
5
6
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» М, 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» М
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»