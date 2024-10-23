24 октября 2024 года на стадионе им. Тофика Бахрамова пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Аяксом». Обе команды нацелены на победу, чтобы укрепить свои позиции в группе и продолжить борьбу за выход в плей-офф.
«Карабах»
«Карабах» в предыдущем туре Лиги Европы потерпел поражение от «Мальме» (1:2). Команда демонстрирует хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская 7 голов за тот же период. Основной акцент в предстоящем матче будет сделан на эффективное использование контратак и стандарты, где «Карабах» традиционно силен.
Последние матчи «Карабаха»:
- «Кяпяз» 0:5 «Карабах»
- «Сумгаит» 0:1 «Карабах»
- «Карабах» 1:2 «Мальме»
- «Карабах» 3:2 «Сабах»
- «Тоттенхэм» 3:0 «Карабах»
«Аякс»
«Аякс» в последнем туре Лиги Европы сыграл вничью со «Славией» (1:1). Команда демонстрирует отличную форму, забив 14 голов в последних 5 матчах и пропустив всего 5. «Аякс» уверенно играет на выезде и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В атаке они стабильно создают много моментов, а оборона, хотя и не безупречна, удерживает соперников на минимальном уровне. В матче с «Карабахом» «Аякс» будет стремиться продолжить свою успешную серию и укрепить позиции в группе.
Последние матчи «Аякса»:
- «Хераклес» 3:4 «Аякс»
- «Аякс» 3:1 «Гронинген»
- «Славия» 1:1 «Аякс»
- «Валвейк» 0:2 «Аякс»
- «Аякс» 4:0 «Бешикташ»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку. Обе команды будут впервые сталкиваться друг с другом, что создаст интересную динамику на поле.
Статистика
«Карабах»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Аякс»
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Карабах» – «Аякс»
Учитывая текущую форму команд и их результативность, можно ожидать, что «Аякс» будет доминировать в этом матче. Команда обладает более сильной атакой и может воспользоваться слабостями в обороне «Карабаха». В то же время, «Карабах» на домашнем стадионе способен создать проблемы сопернику и забить хотя бы один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аякса» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аякса» с результатом 1:3.
Рекомендация: 1:3 в пользу «Аякса» за коэффициент 9.00.