24 октября 2024 года на стадионе им. Тофика Бахрамова пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Аяксом». Обе команды нацелены на победу, чтобы укрепить свои позиции в группе и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

«Карабах»

«Карабах» в предыдущем туре Лиги Европы потерпел поражение от «Мальме» (1:2). Команда демонстрирует хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская 7 голов за тот же период. Основной акцент в предстоящем матче будет сделан на эффективное использование контратак и стандарты, где «Карабах» традиционно силен.

Последние матчи «Карабаха»:

«Аякс»

«Аякс» в последнем туре Лиги Европы сыграл вничью со «Славией» (1:1). Команда демонстрирует отличную форму, забив 14 голов в последних 5 матчах и пропустив всего 5. «Аякс» уверенно играет на выезде и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В атаке они стабильно создают много моментов, а оборона, хотя и не безупречна, удерживает соперников на минимальном уровне. В матче с «Карабахом» «Аякс» будет стремиться продолжить свою успешную серию и укрепить позиции в группе.

Последние матчи «Аякса»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку. Обе команды будут впервые сталкиваться друг с другом, что создаст интересную динамику на поле.

Статистика

«Карабах»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Аякс»

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Карабах» – «Аякс»

Учитывая текущую форму команд и их результативность, можно ожидать, что «Аякс» будет доминировать в этом матче. Команда обладает более сильной атакой и может воспользоваться слабостями в обороне «Карабаха». В то же время, «Карабах» на домашнем стадионе способен создать проблемы сопернику и забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аякса» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аякса» с результатом 1:3.

Рекомендация: 1:3 в пользу «Аякса» за коэффициент 9.00.