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    • Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Аякс», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Аякс», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе им. Тофика Бахрамова пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «Карабахом» и «Аяксом». Обе команды нацелены на победу, чтобы укрепить свои позиции в группе и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

    «Карабах»

    «Карабах» в предыдущем туре Лиги Европы потерпел поражение от «Мальме» (1:2). Команда демонстрирует хорошую результативность, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская 7 голов за тот же период. Основной акцент в предстоящем матче будет сделан на эффективное использование контратак и стандарты, где «Карабах» традиционно силен.

    Последние матчи «Карабаха»:

    «Аякс»

    «Аякс» в последнем туре Лиги Европы сыграл вничью со «Славией» (1:1). Команда демонстрирует отличную форму, забив 14 голов в последних 5 матчах и пропустив всего 5. «Аякс» уверенно играет на выезде и не проигрывает уже 9 матчей подряд. В атаке они стабильно создают много моментов, а оборона, хотя и не безупречна, удерживает соперников на минимальном уровне. В матче с «Карабахом» «Аякс» будет стремиться продолжить свою успешную серию и укрепить позиции в группе.

    Последние матчи «Аякса»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку. Обе команды будут впервые сталкиваться друг с другом, что создаст интересную динамику на поле.

    Статистика

    «Карабах»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Аякс»

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Карабах» – «Аякс»

    Учитывая текущую форму команд и их результативность, можно ожидать, что «Аякс» будет доминировать в этом матче. Команда обладает более сильной атакой и может воспользоваться слабостями в обороне «Карабаха». В то же время, «Карабах» на домашнем стадионе способен создать проблемы сопернику и забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аякса» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аякса» с результатом 1:3.

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Аякса» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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