24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-2-3-2
30
Гусейнов
15
Гусейнов
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
77
Кочальски
4-3-1-2
22
Пасвер
24
Ругани
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
9
Вегхорст
7
Расмуссен
Алмейда
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
Алмейда
8
Янкович
10
Исаев
10
Исаев
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
8
Бензия
66
Андраде
66
Андраде
8
Бензия
24
Ругани
22
Каплан
22
Каплан
24
Ругани
9
Вегхорст
24
Мокио
24
Мокио
9
Вегхорст
7
Расмуссен
6
Гаеи
6
Гаеи
7
Расмуссен
21
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
29
Акпом
29
Акпом
24
Тэйлор
Остались в запасе
Карабах
Аякс
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Карабах - Аякс
5
2
2
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
21
Офсайды
1
4
Количество передач
420
540
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Аякса», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»