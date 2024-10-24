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  • «Карабах» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Карабах» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
Карабах
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
36' К. Тэйлор 74' В. Вегхорст (П) 77' Ч. Акпом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-1-2-3-2
30
Гусейнов
15
Гусейнов
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
77
Кочальски
4-3-1-2
22
Пасвер
24
Ругани
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
9
Вегхорст
7
Расмуссен
Алмейда
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
Алмейда
8
Янкович
10
Исаев
10
Исаев
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
8
Бензия
66
Андраде
66
Андраде
8
Бензия
24
Ругани
22
Каплан
22
Каплан
24
Ругани
9
Вегхорст
24
Мокио
24
Мокио
9
Вегхорст
7
Расмуссен
6
Гаеи
6
Гаеи
7
Расмуссен
21
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
29
Акпом
29
Акпом
24
Тэйлор
Остались в запасе
Карабах
Аякс
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Карабах - Аякс
5
2
2
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
21
Офсайды
1
4
Количество передач
420
540
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Аякса», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Аякс»

«Карабах» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Карабах
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