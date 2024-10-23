24 октября 2024 года на стадионе «Тумба» состоится матч третьего тура Лиги Европы, в котором ПАОК примет «Викторию Пльзень». Обе команды находятся в разных формах, что делает предстоящий поединок интригующим.

ПАОК

ПАОК провел неудачный матч в предыдущем туре Лиги Европы, уступив ФКСБ (0:1). Команда испытывает трудности с результативностью и защитой, пропуская в последних играх. В последних пяти матчах ПАОК забил всего 4 гола и пропустил 6. Основная проблема команды – нестабильная оборона, которая часто дает сбои. Однако ПАОК имеет опыт успешных выступлений дома, что может сыграть свою роль в предстоящем матче.

Последние матчи ПАОК:

АЕК 1:1 ПАОК

Левадиакос 0:2 ПАОК

ПАОК 0:1 ФКСБ

ПАОК 0:1 Арис

Галатасарай 3:1 ПАОК

«Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» стабильно выступает в Лиге Европы, не проигрывая в последних шести матчах. Команда показывает хорошую результативность, забив 9 голов за последние 5 матчей и пропустив всего 5. В предыдущем туре они сыграли вничью с «Лудогорцем» (0:0). В предстоящем матче они постараются использовать слабые стороны ПАОК, особенно в обороне, чтобы добиться положительного результата.

Последние матчи «Виктории Пльзень»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике друг друга.

Статистика

ПАОК

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Виктория Пльзень»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч ПАОК – «Виктория Пльзень»

Учитывая текущую форму ПАОК и их проблемы в обороне, «Виктория Пльзень» имеет все шансы на успех в этом матче. Команда гостей показывает стабильную игру в атаке, и при нестабильной защите ПАОК они могут использовать свои моменты. Скорее всего, матч пройдет с перевесом гостей, однако ПАОК сможет организовать хотя бы один гол в ответ.

Рекомендации для ставок:

Победа «Виктории Пльзень» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и формы команд наиболее вероятным исходом выглядит победа «Виктории Пльзень» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Виктории Пльзень» за 8.00.