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    • Прогноз на точный счет матча ПАОК – «Виктория», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ПАОК – «Виктория», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Тумба» состоится матч третьего тура Лиги Европы, в котором ПАОК примет «Викторию Пльзень». Обе команды находятся в разных формах, что делает предстоящий поединок интригующим.

    ПАОК

    ПАОК провел неудачный матч в предыдущем туре Лиги Европы, уступив ФКСБ (0:1). Команда испытывает трудности с результативностью и защитой, пропуская в последних играх. В последних пяти матчах ПАОК забил всего 4 гола и пропустил 6. Основная проблема команды – нестабильная оборона, которая часто дает сбои. Однако ПАОК имеет опыт успешных выступлений дома, что может сыграть свою роль в предстоящем матче.

    Последние матчи ПАОК:

    • АЕК 1:1 ПАОК
    • Левадиакос 0:2 ПАОК
    • ПАОК 0:1 ФКСБ
    • ПАОК 0:1 Арис
    • Галатасарай 3:1 ПАОК

    «Виктория Пльзень»

    «Виктория Пльзень» стабильно выступает в Лиге Европы, не проигрывая в последних шести матчах. Команда показывает хорошую результативность, забив 9 голов за последние 5 матчей и пропустив всего 5. В предыдущем туре они сыграли вничью с «Лудогорцем» (0:0). В предстоящем матче они постараются использовать слабые стороны ПАОК, особенно в обороне, чтобы добиться положительного результата.

    Последние матчи «Виктории Пльзень»:

    • «Баник» 1:3 «Виктория Пльзень»
    • «Виктория Пльзень» 2:0 «Пардубице»
    • «Виктория Пльзень» 0:0 «Лудогорец»
    • «Виктория Пльзень» 1:1 «Млада-Болеслав»
    • «Айнтрахт Ф» 3:3 «Виктория Пльзень»

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике друг друга.

    Статистика

    ПАОК

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Виктория Пльзень»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч ПАОК – «Виктория Пльзень»

    Учитывая текущую форму ПАОК и их проблемы в обороне, «Виктория Пльзень» имеет все шансы на успех в этом матче. Команда гостей показывает стабильную игру в атаке, и при нестабильной защите ПАОК они могут использовать свои моменты. Скорее всего, матч пройдет с перевесом гостей, однако ПАОК сможет организовать хотя бы один гол в ответ.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Виктории Пльзень» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд наиболее вероятным исходом выглядит победа «Виктории Пльзень» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Виктории Пльзень» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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