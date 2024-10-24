24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-1-2-1-2
24
Котарски
17
Кастро
25
Састре
25
Колли
94
Кедзиора
8
Бакайоко
2
Камара
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
4-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
24
Гавел
23
Калвах
12
Сойка
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
80
Аду
25
Састре
21
Баба
21
Баба
25
Састре
8
Бакайоко
22
Шваб
22
Шваб
8
Бакайоко
23
Брэндон
9
Тиссудали
9
Тиссудали
23
Брэндон
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
17
Кастро
63
Чалов
63
Чалов
17
Кастро
12
Сойка
6
Черв
6
Черв
12
Сойка
Остались в запасе
ПАОК
Виктория
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча ПАОК - Виктория
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
4
10
Офсайды
4
3
Количество передач
631
214
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.75
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Виктории», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»