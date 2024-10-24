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  • ПАОК – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

ПАОК – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 18:35
ПАОК
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
84' Т. Тиссудали 90+3' А. Рахман Баба
31' М. Гавел 39' М. Выдра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
2
Мади Камара
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
ПАОК
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Матей Валента
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Котарски
17
Кастро
25
Састре
25
Колли
94
Кедзиора
8
Бакайоко
2
Камара
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
4-2-3-2
23
Йедличка
40
Дуэ
15
Маркович
21
Емелка
24
Гавел
23
Калвах
12
Сойка
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
11
Выдра
80
Аду
25
Састре
21
Баба
21
Баба
25
Састре
8
Бакайоко
22
Шваб
22
Шваб
8
Бакайоко
23
Брэндон
9
Тиссудали
9
Тиссудали
23
Брэндон
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
17
Кастро
63
Чалов
63
Чалов
17
Кастро
12
Сойка
6
Черв
6
Черв
12
Сойка
Остались в запасе
ПАОК
Виктория
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
54
Константинос Баломенос
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча ПАОК - Виктория
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
4
10
Офсайды
4
3
Количество передач
631
214
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.75

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Виктории», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Виктория»

ПАОК – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория ПАОК
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