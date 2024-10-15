Губерниев – о Черчесове в сборной Казахстана: «Ему не позавидуешь»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проблемах главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Российского специалиста назначили 3 июня.

Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.

При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам [ЧМ-2026] Казахстан заиграет.

Ему сложно, через всe надо пройти, поэтому он держит удар. Конечно, ему не позавидуешь.

Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – сказал Губерниев.