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    • Губерниев – о Черчесове в сборной Казахстана: «Ему не позавидуешь»

    Губерниев – о Черчесове в сборной Казахстана: «Ему не позавидуешь»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проблемах главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • Российского специалиста назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

    «Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам [ЧМ-2026] Казахстан заиграет.

    Ему сложно, через всe надо пройти, поэтому он держит удар. Конечно, ему не позавидуешь.

    Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    Александр.Т.
    1729021981
    Да там такая наверное неустойка , как у Капеллы было в сборной России что РФС не мог себе позволить его уволить так как не было денег на выплату неустойке
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