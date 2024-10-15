В Казахстане ответили на вопрос об увольнении Черчесова из сборной

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов дал комментарий по поводу будущего Станислава Черчесова на посту тренера национальной сборной.

Российского специалиста назначили 3 июня.

Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.

При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

– Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем.

У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

– Главная задача – это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?

– Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

– Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?

– После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол – тот, который нам нужен».

Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.

– Как оцените настроение в команде?

– Оно позитивное. Единственное – ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.

– В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?

– Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией.

Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти.