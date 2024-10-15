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    • В Казахстане ответили на вопрос об увольнении Черчесова из сборной

    В Казахстане ответили на вопрос об увольнении Черчесова из сборной

    Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов дал комментарий по поводу будущего Станислава Черчесова на посту тренера национальной сборной.

    • Российского специалиста назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

    – Несмотря на результаты в Лиге наций, ни о какой отставке Станислава Черчесова речь не идет. Об этом даже не думаем.

    У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

    – Главная задача – это подготовка к квалификации ЧМ‑2026?

    – Одна из задач. Не забывайте о системе подготовки всех наших сборных, включая молодежные и юношеские. У Станислава Саламовича в этом плане все структурно и идет так, как мы планировали.

    – Вы поддержали главного тренера и команду после очередного поражения или это излишне?

    – После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол в который вы играете, это уже другой футбол – тот, который нам нужен».

    Это новый стиль, новая философия. Это то, что мы нарабатываем и наигрываем даже на уровне U‑17.

    – Как оцените настроение в команде?

    – Оно позитивное. Единственное – ребята очень переживают из‑за болельщиков. Тем более, что от них можно прочитать разные высказывания.

    – В Лиге наций у сборной Казахстана остается две игры с Австрией и Норвегией. Главный тренер будет продолжать гнуть свою линию?

    – Знаете, ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией.

    Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой было точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    The only one
    1728995071
    чего хотел добиться журналюга?
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    ...уефан
    1728996077
    ...это, как же они там играли, что при отрицательном результате игры зашли в тему федерации футбола? Хоть бери и ищи эти игры, заинтриговали...
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    Интерес
    1728996735
    Верую ибо бессмысленно...
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1728997291
    Ждём отставку чабана!
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    mutabor0992
    1728997588
    Это просто дело времени...Мы не торопимся.Мы подождем.
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    Spartak_forv@
    1728999793
    Не «философия», а «тактика,необходимая для набора очков». Казахи пока не успели выучить запретные слова
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