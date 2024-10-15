15 октября 2024 года на стадионе «Milliy Stadion» состоится матч квалификации Чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и ОАЭ. Обе команды продолжают борьбу за выход на турнир, и этот матч может оказаться решающим для распределения мест в группе.

Узбекистан

Сборная Узбекистана показывает уверенную игру на протяжении всего турнира, не проигрывая в девяти последних матчах. Команда занимает второе место в группе с четырнадцатью очками после шести туров и стремится укрепить свои позиции. Основной атакующей силой является Эльдор Шомуродов, который забил четыре гола в девяти матчах. Несмотря на небольшой спад в результативности в последней игре против Ирана (0:0), узбекистанцы демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи Узбекистана:

Узбекистан 0:0 Иран

Кыргызстан 2:3 Узбекистан

Узбекистан 1:0 КНДР

Иран 0:0 Узбекистан

Узбекистан 3:1 Туркменистан

ОАЭ

Сборная ОАЭ возглавляет группу с шестнадцатью очками после шести туров. Команда имеет хорошие показатели в атаке, забивая девять голов в последних пяти матчах. Тем не менее, слабость в обороне заметна – ОАЭ пропускает в четырех последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды – Хариб Абдалла, который забил три гола в одиннадцати матчах. ОАЭ активно борется за сохранение лидерства в группе и стремится продолжить свою беспроигрышную серию.

Последние матчи ОАЭ:

ОАЭ 1:1 КНДР

ОАЭ 0:1 Иран

Катар 1:3 ОАЭ

ОАЭ 1:1 Бахрейн

Непал 0:4 ОАЭ

Личные встречи

В последних личных встречах команды обменивались победами и ничьими, что говорит о достаточно равных силах. В 2020 году Узбекистан обыграл ОАЭ в товарищеском матче со счетом 2:1, а ранее ОАЭ одерживали победу со счетом 1:0 и 2:1. История личных встреч показывает, что матч будет напряженным и, скорее всего, завершится с минимальным разрывом в счете.

Статистика

Узбекистан

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

ОАЭ

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Узбекистан – ОАЭ

Обе команды демонстрируют хорошую форму, однако игра Узбекистана выглядит более сбалансированной благодаря стабильной защите. ОАЭ активно атакуют, но их оборона допускает ошибки, что может сыграть на руку хозяевам поля. С учетом домашних трибун и текущей статистики, Узбекистан имеет шансы на положительный результат, но ОАЭ также способны навязать борьбу и забить гол.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.