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    • Прогноз на точный счет матча Узбекистан – ОАЭ, Квалификация ЧМ. Азия, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Узбекистан – ОАЭ, Квалификация ЧМ. Азия, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на стадионе «Milliy Stadion» состоится матч квалификации Чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и ОАЭ. Обе команды продолжают борьбу за выход на турнир, и этот матч может оказаться решающим для распределения мест в группе.

    Узбекистан

    Сборная Узбекистана показывает уверенную игру на протяжении всего турнира, не проигрывая в девяти последних матчах. Команда занимает второе место в группе с четырнадцатью очками после шести туров и стремится укрепить свои позиции. Основной атакующей силой является Эльдор Шомуродов, который забил четыре гола в девяти матчах. Несмотря на небольшой спад в результативности в последней игре против Ирана (0:0), узбекистанцы демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи Узбекистана:

    • Узбекистан 0:0 Иран

    • Кыргызстан 2:3 Узбекистан

    • Узбекистан 1:0 КНДР

    • Иран 0:0 Узбекистан

    • Узбекистан 3:1 Туркменистан

    ОАЭ

    Сборная ОАЭ возглавляет группу с шестнадцатью очками после шести туров. Команда имеет хорошие показатели в атаке, забивая девять голов в последних пяти матчах. Тем не менее, слабость в обороне заметна – ОАЭ пропускает в четырех последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды – Хариб Абдалла, который забил три гола в одиннадцати матчах. ОАЭ активно борется за сохранение лидерства в группе и стремится продолжить свою беспроигрышную серию.

    Последние матчи ОАЭ:

    • ОАЭ 1:1 КНДР

    • ОАЭ 0:1 Иран

    • Катар 1:3 ОАЭ

    • ОАЭ 1:1 Бахрейн

    • Непал 0:4 ОАЭ

    Личные встречи

    В последних личных встречах команды обменивались победами и ничьими, что говорит о достаточно равных силах. В 2020 году Узбекистан обыграл ОАЭ в товарищеском матче со счетом 2:1, а ранее ОАЭ одерживали победу со счетом 1:0 и 2:1. История личных встреч показывает, что матч будет напряженным и, скорее всего, завершится с минимальным разрывом в счете.

    Статистика

    Узбекистан

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    ОАЭ

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Узбекистан – ОАЭ

    Обе команды демонстрируют хорошую форму, однако игра Узбекистана выглядит более сбалансированной благодаря стабильной защите. ОАЭ активно атакуют, но их оборона допускает ошибки, что может сыграть на руку хозяевам поля. С учетом домашних трибун и текущей статистики, Узбекистан имеет шансы на положительный результат, но ОАЭ также способны навязать борьбу и забить гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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