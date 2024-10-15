15 октября 2024 года на стадионе «Milliy Stadion» состоится матч квалификации Чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и ОАЭ. Обе команды продолжают борьбу за выход на турнир, и этот матч может оказаться решающим для распределения мест в группе.
Узбекистан
Сборная Узбекистана показывает уверенную игру на протяжении всего турнира, не проигрывая в девяти последних матчах. Команда занимает второе место в группе с четырнадцатью очками после шести туров и стремится укрепить свои позиции. Основной атакующей силой является Эльдор Шомуродов, который забил четыре гола в девяти матчах. Несмотря на небольшой спад в результативности в последней игре против Ирана (0:0), узбекистанцы демонстрируют стабильную игру как в атаке, так и в обороне.
Последние матчи Узбекистана:
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Узбекистан 0:0 Иран
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Кыргызстан 2:3 Узбекистан
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Узбекистан 1:0 КНДР
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Иран 0:0 Узбекистан
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Узбекистан 3:1 Туркменистан
ОАЭ
Сборная ОАЭ возглавляет группу с шестнадцатью очками после шести туров. Команда имеет хорошие показатели в атаке, забивая девять голов в последних пяти матчах. Тем не менее, слабость в обороне заметна – ОАЭ пропускает в четырех последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды – Хариб Абдалла, который забил три гола в одиннадцати матчах. ОАЭ активно борется за сохранение лидерства в группе и стремится продолжить свою беспроигрышную серию.
Последние матчи ОАЭ:
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ОАЭ 1:1 КНДР
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ОАЭ 0:1 Иран
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Катар 1:3 ОАЭ
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ОАЭ 1:1 Бахрейн
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Непал 0:4 ОАЭ
Личные встречи
В последних личных встречах команды обменивались победами и ничьими, что говорит о достаточно равных силах. В 2020 году Узбекистан обыграл ОАЭ в товарищеском матче со счетом 2:1, а ранее ОАЭ одерживали победу со счетом 1:0 и 2:1. История личных встреч показывает, что матч будет напряженным и, скорее всего, завершится с минимальным разрывом в счете.
Статистика
Узбекистан
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 7 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
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2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
ОАЭ
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 9 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
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2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Узбекистан – ОАЭ
Обе команды демонстрируют хорошую форму, однако игра Узбекистана выглядит более сбалансированной благодаря стабильной защите. ОАЭ активно атакуют, но их оборона допускает ошибки, что может сыграть на руку хозяевам поля. С учетом домашних трибун и текущей статистики, Узбекистан имеет шансы на положительный результат, но ОАЭ также способны навязать борьбу и забить гол.
Рекомендации для ставок:
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Ничья – коэффициент 3.10
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.