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    • Глава КФФ – о 0:8 в 4 матчах при Черчесове: «Я увидел результат, получаем желаемое»

    Глава КФФ – о 0:8 в 4 матчах при Черчесове: «Я увидел результат, получаем желаемое»

    Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о последних результатах команды.

    • Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).
    • Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.
    • В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.

    «Я увидел результат. Мы получаем то, что нам надо, но не в полном объеме – без побед. Но изменение в структуре игры есть.

    Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка.

    У нас идет просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка.

    Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», – сказал Барменкулов.

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    Источник: «Чемпионат»

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