Глава КФФ – о 0:8 в 4 матчах при Черчесове: «Я увидел результат, получаем желаемое»

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о последних результатах команды.

Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).

Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.

В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.

«Я увидел результат. Мы получаем то, что нам надо, но не в полном объеме – без побед. Но изменение в структуре игры есть.

Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка.

У нас идет просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка.

Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», – сказал Барменкулов.