Глава КФФ – о 0:8 в 4 матчах при Черчесове: «Я увидел результат, получаем желаемое»

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о последних результатах команды.
- Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).
- Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.
- В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.
«Я увидел результат. Мы получаем то, что нам надо, но не в полном объеме – без побед. Но изменение в структуре игры есть.
Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка.
У нас идет просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка.
Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», – сказал Барменкулов.