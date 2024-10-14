Глава КФФ – о 0:8 в 4 матчах при Черчесове: «Теперь надо оттачивать наш стиль и становиться чемпионами Вселенной»

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о последних результатах команды.

Накануне Казахстан проиграл в домашнем матче Лиги наций Словении (0:1).

Казахстанцев тренирует Станислав Черчесов.

В 4 матчах при россиянине у Казахстана общий счет 0:8.

«Я уже говорил, что в Лиге наций у нас другие задачи. В данный момент мы именно прокачиваем национальную команду. Подготовка идет очень хорошая. Вы и сами видели по матчу со Словенией, какой прогресс у нас был. Совсем другая игра, ребята это тоже почувствовали.

Нужно время, команда должна пройти через эти игры. Уже вырисовывается картинка, какая у нас должная быть философия. Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль. Поэтому после матча я зашел в раздевалку и поздравил ребят и Станислава Саламовича. Они поймали то, что надо. Теперь надо оттачивать и становиться чемпионами Вселенной», – сказал Барменкулов.