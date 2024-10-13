Экс-игрок АПЛ подозревается в изнасиловании

24-летний экс-футболист клубов АПЛ, имя которого не называется по юридическим причинам, подозревается в изнасиловании. По данным The Sun, он задержан в среду в престижном отеле Corinthia в Вестминстере.

Молодая женщина, предположительно ставшая жертвой сексуального насилия, рассказала, что встретила футболиста в одном из баров в центре Лондона. После знакомства она согласилась пойти с ним в отель, где он арендовал номер, после чего мужчина напал на нее и изнасиловал.

Рано утром в среду девушка обратилась за помощью на ресепшн отеля, и около 10 часов утра того же дня футболист был арестован и доставлен в полицейский участок. Впоследствии его отпустили под залог до середины декабря.

Утверждается, что футболист, предположительно совершивший преступление, родился за пределами Англии, выступал за несколько клубов АПЛ и представлял сборную страны на молодежном и взрослом уровнях. В настоящий момент полиция продолжает расследование.