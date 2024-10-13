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    Экс-игрок АПЛ подозревается в изнасиловании

    24-летний экс-футболист клубов АПЛ, имя которого не называется по юридическим причинам, подозревается в изнасиловании. По данным The Sun, он задержан в среду в престижном отеле Corinthia в Вестминстере.

    Молодая женщина, предположительно ставшая жертвой сексуального насилия, рассказала, что встретила футболиста в одном из баров в центре Лондона. После знакомства она согласилась пойти с ним в отель, где он арендовал номер, после чего мужчина напал на нее и изнасиловал.

    Рано утром в среду девушка обратилась за помощью на ресепшн отеля, и около 10 часов утра того же дня футболист был арестован и доставлен в полицейский участок. Впоследствии его отпустили под залог до середины декабря.

    Утверждается, что футболист, предположительно совершивший преступление, родился за пределами Англии, выступал за несколько клубов АПЛ и представлял сборную страны на молодежном и взрослом уровнях. В настоящий момент полиция продолжает расследование.

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    Источник: The Sun

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