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    • Черчесов – после 0:4 от Австрии: «Работаю с Казахстаном, как вижу, а не чтобы понравиться»

    Черчесов – после 0:4 от Австрии: «Работаю с Казахстаном, как вижу, а не чтобы понравиться»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Словении.

    • В 1-й игре в сентябре казахстанцы уступили 0:3.
    • На прошлой неделе Казахстан проиграл Австрии (0:4).

    – За счет чего мы можем взять реванш за Любляну?

    –За счет только коллективных действий – что в обороне, что в атаке. Концентрация весь матч.

    На пресс-конференции [после 0:4 от Австрии] я сказал, что эта игра мне больше понравилась, нежели предыдущие. Даже больше, нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определенный. Ошибки индивидуальные привели к голам, хотя австрийцы имели преимущество, но это никогда ни о чем не говорит. Просто пару ошибок, которые дали возможность сопернику забить, смазали саму игру.

    Мы вчера просмотрели игру – реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная.

    Можно сказать, мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причем я его не умею делать. Но надо.

    С этим мы столкнулись, мы это принимаем, мы свою работу делаем и будем делать так, как считаем правильным. Потому что очень бы не хотелось терять время. Причем время не мое, а казахстанской сборной. Если я говорю, что это дорога в никуда, я это вижу. У меня нет принципа алиби. Я делаю свою работу, как я вижу, а не для того, чтобы понравиться.

    • Черчесов в Казахстане с июня.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Айболид
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    Скоро "космос" вернётся на свой рыбзавод , сачком мальков баламутить .
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    The only one
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    выгонят скоро, однако...
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    Долго не продержится.Витиеватость и кавказско-альпийская многозначительность не будет понята реалистическим сознанием потомков "Великого степного ханства",а в совокупности с никаким результатом...
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