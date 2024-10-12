На Литвина и других участников драки в Медиалиге могут завести уголовные дела

Юрист Антон Смирнов прокомментировал инцидент в Медиалиге.

Во время матча МФЛ блогер бросился на трибуну болельщиков ростовского СКА. Они скандировали: «Литвин – пидорас».

Михаил ударил первого попавшегося болельщика – им оказался известный фанат ЦСКА «Маугли».

Литвина задержала полиция. Ему грозит до 15 суток ареста.

«Обе эти команды не участвуют в соревнованиях под эгидой РФС, они не играли в Кубке России. Это точно не юрисдикция РФС. Полиция имеет право провести проверку и привлечь по закону всех виновных. Полиция может действовать в рамках заявления, если оно поступило, либо на основании информации, которая появится в публичном пространстве.

Могут отреагировать самостоятельно и привлечь виновных к ответственности. Есть ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 116 УК РФ «Побои», есть статьи, связанные с причинением разной степени вреда здоровью. Так что на Литвина и других могут спокойно завести уголовные дела», – сказал Смирнов.