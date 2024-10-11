Глава КФФ высказался о кредите доверия к Черчесову после 0:4 от Австрии

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал итог матча Лиги наций против Австрии (0:4).
«Станислав Саламович сейчас делает эксперименты, мы ему дали некий карт-бланш. Смотрит из имеющегося материала, что может работать в сборной. Выводы делать пока рано. Мы трезво оцениваем, где находимся, какой наш уровень. Делаем серьезный акцент на развитие молодежи, есть много сильных ребят, но пока они не готовы к игре за главную команду.
Поэтому Черчесов выбирает из того, что есть. Наша задача – обкатать команду перед отборочным турниром ЧМ-2026. Дано время, что опробовать свои силы, подготовиться», – сказал Барменкулов.
- Казахстан набрал 1 очко после 3 матчей Лиги наций и занимает 4-е место в группе B3.
- 13 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Астане со Словенией.
- Черчесов доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.