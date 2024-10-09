10 октября 2024 года на стадионе «Hazza Bin Zayed Stadium» состоится матч третьего тура Квалификации ЧМ. Азия между сборными ОАЭ и КНДР. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, что делает этот матч весьма важным для обеих сторон.

ОАЭ

Сборная ОАЭ показывает неплохие результаты в последних матчах, хотя недавнее поражение от Ирана (0:1) показало слабые стороны команды в обороне. В последних пяти играх ОАЭ забили 11 голов, что составляет в среднем 2.20 гола за матч, и пропустили всего три мяча, то есть 0.60 гола за игру. ОАЭ не проигрывают в пяти из семи последних матчей, что говорит о стабильности команды. В последних встречах команда демонстрировала отличную атакующую игру, особенно против Катара (3:1) и Непала (4:0).

Последние матчи ОАЭ:

ОАЭ 0:1 Иран

Катар 1:3 ОАЭ

ОАЭ 1:1 Бахрейн

Непал 0:4 ОАЭ

Йемен 0:3 ОАЭ

КНДР

Сборная КНДР в последних матчах показывает смешанные результаты. В предыдущей игре они сыграли вничью с Катаром (2:2), что демонстрирует их способность создавать голевые моменты. В последних пяти играх КНДР забили семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за матч, однако команда также пропустила шесть голов, что указывает на проблемы в обороне (в среднем 1.20 гола за матч). Команда пропускает в трех последних матчах подряд, что может стать проблемой в предстоящей игре против сильного соперника.

Последние матчи КНДР:

КНДР 2:2 Катар

Узбекистан 1:0 КНДР

Иордания 2:1 КНДР (товарищеский матч)

Иордания 0:0 КНДР (товарищеский матч)

КНДР 4:1 Мьянма

Личные встречи

История личных встреч складывается в пользу КНДР, которая не пропускает в трех последних играх против ОАЭ. В последней встрече, которая состоялась в 2016 году, КНДР одержала победу со счетом 2:0. Это добавляет психологическое преимущество команде КНДР, однако текущая форма ОАЭ позволяет рассчитывать на более успешный результат в предстоящем матче.

Последние матчи личных встреч:

КНДР 2:0 ОАЭ (24 августа 2016)

КНДР 0:0 ОАЭ (11 января 2011)

КНДР 2:0 ОАЭ (28 марта 2009)

ОАЭ 1:2 КНДР (6 сентября 2008)

ОАЭ 1:0 КНДР (30 июня 2007)

Статистика

ОАЭ:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

КНДР:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч ОАЭ – КНДР

С учетом текущей формы обеих команд, сборная ОАЭ выглядит более уверенно, особенно на своем поле. Команда демонстрирует хорошую результативность и организованную игру в обороне, что позволяет ей рассчитывать на положительный результат. КНДР, несмотря на свою боеспособность, имеет слабые стороны в защите, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что ОАЭ одержит победу, но матч будет напряженным, и обе команды могут забить.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа ОАЭ – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа ОАЭ за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа ОАЭ со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу ОАЭ за коэффициент 7.00.