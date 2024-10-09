10 октября 2024 года на стадионе «Milliy Stadion» состоится матч третьего тура Квалификации ЧМ. Азия между сборными Узбекистана и Ирана. Оба коллектива демонстрируют достойные результаты в текущем турнире, и матч обещает быть напряженным.

Узбекистан

Сборная Узбекистана находится в хорошей форме, не проигрывая в восьми последних матчах в рамках квалификации. Команда демонстрирует результативную игру в атаке, забив 10 голов в последних пяти встречах (в среднем 2.00 гола за матч). Оборона также выглядит неплохо, пропустив всего 3 мяча за этот период (в среднем 0.60 гола за игру). В последнем матче против Кыргызстана Узбекистан одержал победу со счетом 3:2, что подчеркивает уверенность команды в атакующих действиях, хотя и показывает некоторую уязвимость в обороне.

Последние матчи Узбекистана:

Кыргызстан 2:3 Узбекистан

Узбекистан 1:0 КНДР

Иран 0:0 Узбекистан

Узбекистан 3:1 Туркменистан

Узбекистан 3:0 Гонконг

Иран

Сборная Ирана демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в девяти последних матчах в рамках квалификации. Команда эффективно использует свои атакующие возможности, забив 7 голов в последних пяти играх (в среднем 1.40 гола за матч). Оборона иранцев также на высоте – всего 2 пропущенных мяча за последние пять матчей (в среднем 0.40 гола за игру), и в трех последних играх Иран не пропустил ни одного гола. В недавнем матче против ОАЭ команда одержала минимальную победу со счетом 1:0, демонстрируя уверенную игру в защите.

Последние матчи Ирана:

ОАЭ 0:1 Иран

Иран 1:0 Кыргызстан

Иран 0:0 Узбекистан

Гонконг 2:4 Иран

Туркменистан 0:1 Иран

Личные встречи

История личных встреч между Узбекистаном и Ираном складывается в пользу иранцев, которые не проигрывают своему сопернику в восьми последних матчах. Последняя встреча между командами, состоявшаяся в июне 2024 года, завершилась нулевой ничьей. Важно отметить, что в последних девяти матчах против Узбекистана Иран забивал в семи из них, что говорит о высоком уровне стабильности атаки иранцев.

Последние матчи личных встреч:

Иран 0:0 Узбекистан (11 июня 2024)

Узбекистан 2:2 Иран (21 ноября 2023)

Узбекистан 1:2 Иран (8 октября 2020)

Узбекистан 0:1 Иран (11 сентября 2018)

Иран 1:0 Узбекистан (19 мая 2018)

Статистика

Узбекистан:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений

Иран:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений

Прогноз на матч Узбекистан – Иран

С учетом текущей формы команд и истории личных встреч, Иран выглядит фаворитом предстоящего матча. Оборона иранцев показывает высокую надежность, что может стать ключевым фактором в этом противостоянии. Узбекистан, несмотря на хорошие результаты, может столкнуться с трудностями в атаке против такой организованной защиты. Ожидается, что Иран сможет одержать минимальную победу, используя свою стабильную атаку и сильную оборону.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Ирана – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Ирана за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Ирана со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Ирана за коэффициент 6.50.