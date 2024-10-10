10.10.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
3-2-2-2-1
1
Юсупов
2
Хусанов
23
Аликулов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-1-3-2
1
Бейранванд
2
Ардани
4
Хализаде
5
Мохаммади
19
Немати
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
29
Мохеби
9
Тареми
20
Азмун
22
Файзуллаев
11
Урунов
11
Урунов
22
Файзуллаев
14
Годдос
21
Нурафкан
21
Нурафкан
14
Годдос
29
Мохеби
10
Гайеди
10
Гайеди
29
Мохеби
7
Джаханбакш
11
Голизаде
11
Голизаде
7
Джаханбакш
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
Остались в запасе
Узбекистан
Иран
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Узбекистан - Иран
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
5
Офсайды
2
0
Количество передач
378
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Ирана, 3-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Иран
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»