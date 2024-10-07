8 октября 2024 года на стадионе «Estadio Monumental Presidente José Fierro» пройдет матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Атлетико Тукуман» и «Тигре». Обе команды стремятся выйти из своих кризисов и набрать важные очки для улучшения турнирного положения.

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» занимает 6-е место в турнирной таблице с 26 очками после 16 туров. Команда не выигрывает в трех последних матчах, что отражает текущие трудности. В последних пяти играх «Атлетико Тукуман» забил всего 4 гола и пропустил 9, что указывает на слабую оборону. Основным бомбардиром команды является Марсело Эстигаррибия, забивший 5 голов в 17 матчах, и от его действий в атаке будет зависеть исход предстоящего поединка.

Последние матчи «Атлетико Тукуман»:

«Тигре»

«Тигре» находится на 23-м месте с 18 очками после 16 туров. Команда также не может победить в трех последних матчах, однако в атаке демонстрирует лучшие результаты по сравнению с «Атлетико Тукуман». В последних пяти играх «Тигре» забил 9 голов и пропустил 4. Лучший бомбардир команды – Флориан Монсон, на его счету 6 голов в 14 матчах.

Последние матчи «Тигре»:

Личные встречи

Исторически личные встречи между этими командами часто заканчивались вничью, особенно в последние годы. В последних шести играх команды сыграли вничью пять раз, и лишь однажды победу одержал «Атлетико Тукуман». Последняя встреча, состоявшаяся в мае 2023 года, завершилась нулевой ничьей, что подчеркивает равенство сил и осторожность обеих команд в очных противостояниях.

Последние матчи личных встреч:

«Тигре» 0:0 «Атлетико Тукуман» (21 мая 2023)

«Тигре» 0:0 «Атлетико Тукуман» (17 августа 2022)

«Атлетико Тукуман» 3:0 «Тигре» (15 сентября 2018)

Статистика

«Атлетико Тукуман»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

«Тигре»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч «Атлетико Тукуман» – «Тигре»

Обе команды демонстрируют нестабильную форму, и предстоящий матч обещает быть напряженным. «Атлетико Тукуман» имеет преимущество домашнего поля, но слабая защита может сыграть против них. С другой стороны, «Тигре» показывает лучшую атакующую игру, однако имеет проблемы с сохранением результата. Ожидается, что матч завершится результативной ничьей.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет:

Предполагаемый точный счет – 2:2.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 7.50.