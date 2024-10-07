8 октября 2024 года на стадионе «Estadio Monumental Presidente José Fierro» пройдет матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Атлетико Тукуман» и «Тигре». Обе команды стремятся выйти из своих кризисов и набрать важные очки для улучшения турнирного положения.
«Атлетико Тукуман»
«Атлетико Тукуман» занимает 6-е место в турнирной таблице с 26 очками после 16 туров. Команда не выигрывает в трех последних матчах, что отражает текущие трудности. В последних пяти играх «Атлетико Тукуман» забил всего 4 гола и пропустил 9, что указывает на слабую оборону. Основным бомбардиром команды является Марсело Эстигаррибия, забивший 5 голов в 17 матчах, и от его действий в атаке будет зависеть исход предстоящего поединка.
Последние матчи «Атлетико Тукуман»:
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«Атлетико Тукуман» 2:4 «Бельграно»
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«Ривер Плейт» 4:1 «Атлетико Тукуман»
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«Атлетико Тукуман» 1:0 «Расинг Авельянеда»
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«Росарио Сентраль» 1:0 «Атлетико Тукуман»
«Тигре»
«Тигре» находится на 23-м месте с 18 очками после 16 туров. Команда также не может победить в трех последних матчах, однако в атаке демонстрирует лучшие результаты по сравнению с «Атлетико Тукуман». В последних пяти играх «Тигре» забил 9 голов и пропустил 4. Лучший бомбардир команды – Флориан Монсон, на его счету 6 голов в 14 матчах.
Последние матчи «Тигре»:
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«Тигре» 1:1 «Индепендьенте»
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«Ньюэллс Олд Бойз» 1:0 «Тигре»
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«Тигре» 1:1 «Химнасия Ла-Плата»
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«Уракан» 0:2 «Тигре»
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«Тигре» 5:1 «Унион Санта-Фе»
Личные встречи
Исторически личные встречи между этими командами часто заканчивались вничью, особенно в последние годы. В последних шести играх команды сыграли вничью пять раз, и лишь однажды победу одержал «Атлетико Тукуман». Последняя встреча, состоявшаяся в мае 2023 года, завершилась нулевой ничьей, что подчеркивает равенство сил и осторожность обеих команд в очных противостояниях.
Последние матчи личных встреч:
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«Тигре» 0:0 «Атлетико Тукуман» (21 мая 2023)
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«Тигре» 0:0 «Атлетико Тукуман» (17 августа 2022)
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«Атлетико Тукуман» 3:0 «Тигре» (15 сентября 2018)
Статистика
«Атлетико Тукуман»
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
«Тигре»
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Прогноз на матч «Атлетико Тукуман» – «Тигре»
Обе команды демонстрируют нестабильную форму, и предстоящий матч обещает быть напряженным. «Атлетико Тукуман» имеет преимущество домашнего поля, но слабая защита может сыграть против них. С другой стороны, «Тигре» показывает лучшую атакующую игру, однако имеет проблемы с сохранением результата. Ожидается, что матч завершится результативной ничьей.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Ничья – коэффициент 3.10
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет:
Предполагаемый точный счет – 2:2.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 7.50.