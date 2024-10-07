8 октября 2024 года на стадионе «Estadio Norberto Tito Tomaghello» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Дефенса и Хустисия» и «Росарио Сентраль». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.
«Дефенса и Хустисия»
«Дефенса и Хустисия» после 16 туров занимает 27-е место в турнирной таблице с 12 очками. Команда не может победить уже три матча подряд, что свидетельствует о нестабильности и проблемах как в атаке, так и в защите. Несмотря на это, в последних трех играх «Дефенса и Хустисия» забивала как минимум один гол, что указывает на наличие потенциала в атаке, особенно благодаря Гастону Тоньи, который забил 4 гола в 13 матчах.
Последние матчи «Дефенса и Хустисия»:
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«Эстудиантес» 1:0 «Дефенса и Хустисия»
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«Дефенса и Хустисия» 0:0 «Сан-Лоренсо»
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«Индепендьенте Ривадавия» 1:0 «Дефенса и Хустисия»
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«Дефенса и Хустисия» 1:0 «Барракас Сентраль»
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«Институто» 4:1 «Дефенса и Хустисия»
«Росарио Сентраль»
«Росарио Сентраль» занимает 13-е место с 22 очками и находится в неплохой форме в последних играх. Команда забила 7 голов в последних пяти матчах, и лидер атак А. Модика демонстрирует отличную результативность с 7 голами в 19 матчах. Однако основная проблема «Росарио Сентраль» – это игра на выезде: команда проиграла четыре последних гостевых встречи, что может сказаться и на предстоящем матче.
Последние матчи «Росарио Сентраль»:
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«Росарио Сентраль» 3:0 «Велес Сарсфилд»
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«Платенсе» 1:0 «Росарио Сентраль»
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«Росарио Сентраль» 2:2 «Тальерес»
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«Бока Хуниорс» 2:1 «Росарио Сентраль»
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«Росарио Сентраль» 1:0 «Атлетико Тукуман»
Личные встречи
Исторически в личных встречах небольшое преимущество на стороне «Росарио Сентраль». В последних шести играх «Росарио Сентраль» одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил «Дефенса и Хустисия». Последняя встреча между этими командами завершилась победой «Росарио Сентраль» со счетом 2:1, что может придать гостям дополнительную уверенность.
Последние матчи личных встреч:
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«Росарио Сентраль» 2:1 «Дефенса и Хустисия» (20 мая 2023)
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«Росарио Сентраль» 0:0 «Дефенса и Хустисия» (10 октября 2022)
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«Дефенса и Хустисия» 3:0 «Росарио Сентраль» (6 ноября 2021)
Статистика
«Дефенса и Хустисия»
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Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
«Росарио Сентраль»
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль»
Учитывая текущую форму команд и статистику последних игр, можно ожидать, что матч будет напряженным, но не слишком результативным. «Росарио Сентраль» выглядит сильнее в атаке, однако их слабая игра на выезде может дать «Дефенса и Хустисия» шанс на положительный результат. Ожидается, что матч завершится ничейным исходом с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Ничья – коэффициент 3.20
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет:
Предполагаемый точный счет – 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.