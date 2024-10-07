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    • Прогноз на точный счет матча «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль», Высшая лига Аргентины, 8 октября 2024 года

    8 октября 2024 года на стадионе «Estadio Norberto Tito Tomaghello» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Дефенса и Хустисия» и «Росарио Сентраль». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенса и Хустисия» после 16 туров занимает 27-е место в турнирной таблице с 12 очками. Команда не может победить уже три матча подряд, что свидетельствует о нестабильности и проблемах как в атаке, так и в защите. Несмотря на это, в последних трех играх «Дефенса и Хустисия» забивала как минимум один гол, что указывает на наличие потенциала в атаке, особенно благодаря Гастону Тоньи, который забил 4 гола в 13 матчах.

    Последние матчи «Дефенса и Хустисия»:

    «Росарио Сентраль»

    «Росарио Сентраль» занимает 13-е место с 22 очками и находится в неплохой форме в последних играх. Команда забила 7 голов в последних пяти матчах, и лидер атак А. Модика демонстрирует отличную результативность с 7 голами в 19 матчах. Однако основная проблема «Росарио Сентраль» – это игра на выезде: команда проиграла четыре последних гостевых встречи, что может сказаться и на предстоящем матче.

    Последние матчи «Росарио Сентраль»:

    Личные встречи

    Исторически в личных встречах небольшое преимущество на стороне «Росарио Сентраль». В последних шести играх «Росарио Сентраль» одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил «Дефенса и Хустисия». Последняя встреча между этими командами завершилась победой «Росарио Сентраль» со счетом 2:1, что может придать гостям дополнительную уверенность.

    Последние матчи личных встреч:

    • «Росарио Сентраль» 2:1 «Дефенса и Хустисия» (20 мая 2023)

    • «Росарио Сентраль» 0:0 «Дефенса и Хустисия» (10 октября 2022)

    • «Дефенса и Хустисия» 3:0 «Росарио Сентраль» (6 ноября 2021)

    Статистика

    «Дефенса и Хустисия»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    «Росарио Сентраль»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль»

    Учитывая текущую форму команд и статистику последних игр, можно ожидать, что матч будет напряженным, но не слишком результативным. «Росарио Сентраль» выглядит сильнее в атаке, однако их слабая игра на выезде может дать «Дефенса и Хустисия» шанс на положительный результат. Ожидается, что матч завершится ничейным исходом с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Ничья – коэффициент 3.20

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет:

    Предполагаемый точный счет – 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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