8 октября 2024 года на стадионе «Estadio Norberto Tito Tomaghello» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Дефенса и Хустисия» и «Росарио Сентраль». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» после 16 туров занимает 27-е место в турнирной таблице с 12 очками. Команда не может победить уже три матча подряд, что свидетельствует о нестабильности и проблемах как в атаке, так и в защите. Несмотря на это, в последних трех играх «Дефенса и Хустисия» забивала как минимум один гол, что указывает на наличие потенциала в атаке, особенно благодаря Гастону Тоньи, который забил 4 гола в 13 матчах.

Последние матчи «Дефенса и Хустисия»:

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» занимает 13-е место с 22 очками и находится в неплохой форме в последних играх. Команда забила 7 голов в последних пяти матчах, и лидер атак А. Модика демонстрирует отличную результативность с 7 голами в 19 матчах. Однако основная проблема «Росарио Сентраль» – это игра на выезде: команда проиграла четыре последних гостевых встречи, что может сказаться и на предстоящем матче.

Последние матчи «Росарио Сентраль»:

Личные встречи

Исторически в личных встречах небольшое преимущество на стороне «Росарио Сентраль». В последних шести играх «Росарио Сентраль» одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил «Дефенса и Хустисия». Последняя встреча между этими командами завершилась победой «Росарио Сентраль» со счетом 2:1, что может придать гостям дополнительную уверенность.

Последние матчи личных встреч:

«Росарио Сентраль» 2:1 «Дефенса и Хустисия» (20 мая 2023)

«Росарио Сентраль» 0:0 «Дефенса и Хустисия» (10 октября 2022)

«Дефенса и Хустисия» 3:0 «Росарио Сентраль» (6 ноября 2021)

Статистика

«Дефенса и Хустисия»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

«Росарио Сентраль»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» – «Росарио Сентраль»

Учитывая текущую форму команд и статистику последних игр, можно ожидать, что матч будет напряженным, но не слишком результативным. «Росарио Сентраль» выглядит сильнее в атаке, однако их слабая игра на выезде может дать «Дефенса и Хустисия» шанс на положительный результат. Ожидается, что матч завершится ничейным исходом с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет:

Предполагаемый точный счет – 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.