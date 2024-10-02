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    • Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Андерлехт», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Андерлехт», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе имени Хосе Антонио Самарханя состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Реал Сосьедад» встретится с «Андерлехтом». Обе команды стремятся завоевать важные очки после неоднозначных стартов в групповом этапе.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» начал групповой этап с ничьей против «Ниццы» (1:1) и пытается наладить свою игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 4 гола и пропустила столько же. Текущая форма «Реала» оставляет желать лучшего, но команда остается сильным соперником на своем поле, что может сыграть в их пользу.

    Последние матчи «Реала Сосьедад»:

    • «Реал Сосьедад» 3:0 Валенсия
    • Ницца 1:1 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 0:0 Вальядолид
    • «Реал Сосьедад» 1:0 Мальорка
    • «Реал Сосьедад» 0:2 Реал Мадрид

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» показал хорошие результаты в последних играх, включая победу над «Ференцварошем» (2:1). Команда забивает в среднем 1 гол за матч, но также пропускает, что делает их игры открытыми. С стабильной игрой в обороне и желанием не проигрывать, «Андерлехт» может стать серьезным противником для «Реала».

    Последние матчи «Андерлехта»:

    • «Андерлехт» 1:1 Дендер
    • «Андерлехт» 2:1 Ференцварош
    • «Андерлехт» 0:0 Шарлеруа
    • «Андерлехт» 0:2 Генк
    • «Андерлехт» 2:2 Вестерло

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее на официальном уровне, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Каждая из команд будет стремиться максимально использовать свои сильные стороны и наработки на этом этапе.

    Статистика

    «Реал Сосьедад»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Андерлехт»

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Андерлехт»

    Учитывая текущие формы команд, можно ожидать напряженной игры. «Реал Сосьедад» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Андерлехт» попытается закрепить свои успехи в обороне. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, матч может быть результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала Сосьедад» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Реала Сосьедад» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Реала Сосьедад».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Реала Сосьедад» за 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 11:14
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