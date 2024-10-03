03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-2-2
1
Ремиро
6
Мартин
6
Элустондо
16
Пачеко
3
Муньос
20
Одриосола
8
Турриэнтес
15
Марин
10
Мендес
9
Оскарссон
6
Садик
4-2-2-2
26
Коосеманс
25
Фоке
25
Занка
4
Шимич
16
Н'Диайе
83
Дегреф
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
32
Васкес
29
Стройкенс
15
Марин
17
Гомес
17
Гомес
15
Марин
16
Пачеко
21
Агер
21
Агер
16
Пачеко
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
20
Одриосола
7
Барренечеа
7
Барренечеа
20
Одриосола
6
Садик
14
Кубо
14
Кубо
6
Садик
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
83
Дегреф
16
Версхарен
16
Версхарен
83
Дегреф
10
Дрейер
9
Дольберг
9
Дольберг
10
Дрейер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Андерлехт
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Андерлехт
1
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
528
416
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Андерлехта», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Андерлехт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»