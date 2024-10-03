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  • «Реал Сосьедад» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Реал Сосьедад» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Реал Сосьедад
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
5' П. Марин
28' Л. Васкес 39' Т. Леони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К) ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
83
Тристан Дегреф
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ремиро
6
Мартин
6
Элустондо
16
Пачеко
3
Муньос
20
Одриосола
8
Турриэнтес
15
Марин
10
Мендес
9
Оскарссон
6
Садик
4-2-2-2
26
Коосеманс
25
Фоке
25
Занка
4
Шимич
16
Н'Диайе
83
Дегреф
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
32
Васкес
29
Стройкенс
15
Марин
17
Гомес
17
Гомес
15
Марин
16
Пачеко
21
Агер
21
Агер
16
Пачеко
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
20
Одриосола
7
Барренечеа
7
Барренечеа
20
Одриосола
6
Садик
14
Кубо
14
Кубо
6
Садик
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
25
Фоке
54
Сарделла
54
Сарделла
25
Фоке
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
83
Дегреф
16
Версхарен
16
Версхарен
83
Дегреф
10
Дрейер
9
Дольберг
9
Дольберг
10
Дрейер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Андерлехт
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Андерлехт
1
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
528
416
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Андерлехта», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Андерлехт»

Реал Сосьедад-Андерлехт смотреть онлайн 3 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Андерлехт Реал Сосьедад
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