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    • «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на «Миллернтор» состоится матч 4-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». «Санкт-Паули» пытается набрать первые очки в чемпионате, а «РБ Лейпциг» стремится сохранить свою позицию в числе лидеров турнира.

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» стартовал крайне неудачно, потерпев три поражения подряд в Бундеслиге. Команда находится на 17-м месте с нулем очков и нуждается в срочных переменах. Несмотря на слабую оборону, которая пропустила 8 голов в последних 5 играх, «Санкт-Паули» показывает неплохую результативность, забив 7 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Ларс Ритцка, который забил 1 гол в 4 матчах.

    Последние матчи:

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» идет на 3-м месте с 7 очками после 3 туров. Команда Марко Розе показывает высокую стабильность, не проигрывая в 14 последних матчах в Бундеслиге. В последних 5 играх «Лейпциг» забил 8 голов и пропустил 5, что подчеркивает хорошую форму как в атаке, так и в обороне. Лои Опенда – главный бомбардир команды с 3 голами в 5 матчах.

    Последние матчи:

    • «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
    • «РБ Лейпциг» 0:0 «Унион Берлин»
    • «Байер» 2:3 «РБ Лейпциг»
    • «Мезельвитц» 1:3 «РБ Лейпциг» (Товарищеский матч)
    • «РБ Лейпциг» 1:0 «Бохум»

    Личные встречи

    В личных встречах «Санкт-Паули» удивляет своими результатами, побеждая «РБ Лейпциг» в 3 последних матчах, однако все эти игры проходили в рамках Второй Бундеслиги, и с тех пор команды сильно изменились.

    Последние встречи:

    • «Санкт-Паули» 1:0 «РБ Лейпциг» (2016)
    • «РБ Лейпциг» 0:1 «Санкт-Паули» (2015)
    • «Санкт-Паули» 1:0 «РБ Лейпциг» (2015)

    Статистика

    «Санкт-Паули»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «РБ Лейпциг»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч

    Несмотря на недавние успехи «Санкт-Паули» в личных встречах с «РБ Лейпцигом», текущая форма и уровень игры гостей делают их явным фаворитом этого матча. «РБ Лейпциг» способен контролировать игру и использовать свои сильные стороны в атаке. Ожидается уверенная победа гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:37
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