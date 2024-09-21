«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Миллернтор» состоится матч 4-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». «Санкт-Паули» пытается набрать первые очки в чемпионате, а «РБ Лейпциг» стремится сохранить свою позицию в числе лидеров турнира.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» стартовал крайне неудачно, потерпев три поражения подряд в Бундеслиге. Команда находится на 17-м месте с нулем очков и нуждается в срочных переменах. Несмотря на слабую оборону, которая пропустила 8 голов в последних 5 играх, «Санкт-Паули» показывает неплохую результативность, забив 7 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Ларс Ритцка, который забил 1 гол в 4 матчах.

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«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идет на 3-м месте с 7 очками после 3 туров. Команда Марко Розе показывает высокую стабильность, не проигрывая в 14 последних матчах в Бундеслиге. В последних 5 играх «Лейпциг» забил 8 голов и пропустил 5, что подчеркивает хорошую форму как в атаке, так и в обороне. Лои Опенда – главный бомбардир команды с 3 голами в 5 матчах.

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Личные встречи

В личных встречах «Санкт-Паули» удивляет своими результатами, побеждая «РБ Лейпциг» в 3 последних матчах, однако все эти игры проходили в рамках Второй Бундеслиги, и с тех пор команды сильно изменились.

Последние встречи:

Статистика

«Санкт-Паули»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«РБ Лейпциг»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч

Несмотря на недавние успехи «Санкт-Паули» в личных встречах с «РБ Лейпцигом», текущая форма и уровень игры гостей делают их явным фаворитом этого матча. «РБ Лейпциг» способен контролировать игру и использовать свои сильные стороны в атаке. Ожидается уверенная победа гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.45.