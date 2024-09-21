«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Миллернтор» состоится матч 4-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «РБ Лейпциг». «Санкт-Паули» пытается набрать первые очки в чемпионате, а «РБ Лейпциг» стремится сохранить свою позицию в числе лидеров турнира.
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» стартовал крайне неудачно, потерпев три поражения подряд в Бундеслиге. Команда находится на 17-м месте с нулем очков и нуждается в срочных переменах. Несмотря на слабую оборону, которая пропустила 8 голов в последних 5 играх, «Санкт-Паули» показывает неплохую результативность, забив 7 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Ларс Ритцка, который забил 1 гол в 4 матчах.
Последние матчи:
- «Аугсбург» 3:1 «Санкт-Паули»
- «Унион Берлин» 1:0 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 0:2 «Хайденхайм»
- «Халлешер» 2:3 «Санкт-Паули» (Кубок)
- «Санкт-Паули» 3:0 «Аталанта» (Товарищеский матч)
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» идет на 3-м месте с 7 очками после 3 туров. Команда Марко Розе показывает высокую стабильность, не проигрывая в 14 последних матчах в Бундеслиге. В последних 5 играх «Лейпциг» забил 8 голов и пропустил 5, что подчеркивает хорошую форму как в атаке, так и в обороне. Лои Опенда – главный бомбардир команды с 3 голами в 5 матчах.
Последние матчи:
- «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Унион Берлин»
- «Байер» 2:3 «РБ Лейпциг»
- «Мезельвитц» 1:3 «РБ Лейпциг» (Товарищеский матч)
- «РБ Лейпциг» 1:0 «Бохум»
Личные встречи
В личных встречах «Санкт-Паули» удивляет своими результатами, побеждая «РБ Лейпциг» в 3 последних матчах, однако все эти игры проходили в рамках Второй Бундеслиги, и с тех пор команды сильно изменились.
Последние встречи:
- «Санкт-Паули» 1:0 «РБ Лейпциг» (2016)
- «РБ Лейпциг» 0:1 «Санкт-Паули» (2015)
- «Санкт-Паули» 1:0 «РБ Лейпциг» (2015)
Статистика
«Санкт-Паули»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«РБ Лейпциг»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч
Несмотря на недавние успехи «Санкт-Паули» в личных встречах с «РБ Лейпцигом», текущая форма и уровень игры гостей делают их явным фаворитом этого матча. «РБ Лейпциг» способен контролировать игру и использовать свои сильные стороны в атаке. Ожидается уверенная победа гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.45.