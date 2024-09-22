Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
2-1-3-1-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
5
Метс
11
Саад
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
4
Орбан
22
Раум
21
Айдара
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
11
Бухалфа
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Бухалфа
21
Афолаян
17
Бэнкс
17
Бэнкс
21
Афолаян
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
9
Гилявоги
9
Гилявоги
19
Эггештайн
22
Раум
39
Хенрикс
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
21
Баумгартнер
7
Нуса
7
Нуса
21
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
17
Опенда
15
Поульсен
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
Остались в запасе
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Санкт-Паули - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
327
754
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Лейпцига», 4-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»