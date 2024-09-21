Глава Ла Лиги оценил степень вины «Барселоны» в деле Негрейры

Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, прокомментировал коррупционный скандал вокруг «Барселоны».

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 миллиона евро.

«Барсу» официально обвинили во взяточничестве, но клуб отрицает свою вину, утверждая, что оплачивал консультационные услуги.

«Срок по этому делу давно истек. Но это не значит, что дело не расследуют.

Неправильно думать, что деньги «Барселоны» попадали арбитрам. Клуб верил, что он сможет влиять на назначения судей. Это спортивная коррупция, но не подкуп.

«Барселона» поступила неправильно, и ее, думаю, накажут, но не так жестко, как хотят в Мадриде», – сказал Тебас.