В 10 туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Балтика». Игра пройдет 16 сентября 2024 года в 19:30 по московскому времени. Встреча состоится в Москве.

«Торпедо»

«Торпедо» занимает 3 место в таблице с 17 очками после 9 матчей. Команда имеет 4 победы и 5 ничьих, не потерпев ни одного поражения. Москвичи забили 14 голов, пропустили 7. Последние результаты:

«Балтика»

«Балтика» находится на 4 месте с 16 очками (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение). Калининградцы забили 10 голов, пропустили 7. Последние результаты:

Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

В последних очных матчах команды играли на равных:

12.03.2022, «Торпедо» – «Балтика» 2:2;

05.09.2021, «Балтика» – «Торпедо» 1:1;

28.06.2021, «Балтика» – «Торпедо» 2:0.

Обе команды находятся в хорошей форме, но «Торпедо» имеет небольшое преимущество, команда умеет играть на результат, к тому же, принимает соперника на своем поле. Прогноз – ничья или победа «Торпедо» с минимальным счетом (1.37).