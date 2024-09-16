В 10 туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Балтика». Игра пройдет 16 сентября 2024 года в 19:30 по московскому времени. Встреча состоится в Москве.
«Торпедо»
«Торпедо» занимает 3 место в таблице с 17 очками после 9 матчей. Команда имеет 4 победы и 5 ничьих, не потерпев ни одного поражения. Москвичи забили 14 голов, пропустили 7. Последние результаты:
- 09.09.2024, «Торпедо» – «Арсенал» 2:2;
- 31.08.2024, «Уфа» – «Торпедо» 0:1;
- 25.08.2024, «Торпедо» – «Черноморец» 1:1.
«Балтика»
«Балтика» находится на 4 месте с 16 очками (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение). Калининградцы забили 10 голов, пропустили 7. Последние результаты:
- 09.09.2024, «Балтика» – «Тюмень» 2:1;
- 31.08.2024, «Енисей» – «Балтика» 1:2;
- 25.08.2024, «Балтика» – «КАМАЗ» 1:0.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»
В последних очных матчах команды играли на равных:
- 12.03.2022, «Торпедо» – «Балтика» 2:2;
- 05.09.2021, «Балтика» – «Торпедо» 1:1;
- 28.06.2021, «Балтика» – «Торпедо» 2:0.
Обе команды находятся в хорошей форме, но «Торпедо» имеет небольшое преимущество, команда умеет играть на результат, к тому же, принимает соперника на своем поле. Прогноз – ничья или победа «Торпедо» с минимальным счетом (1.37).