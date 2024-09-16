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    • «Торпедо» – «Балтика»: прогноз на матч 10 тура Первой лиги, 16 сентября 2024

    «Торпедо» – «Балтика»: прогноз на матч 10 тура Первой лиги, 16 сентября 2024

    В 10 туре Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Балтика». Игра пройдет 16 сентября 2024 года в 19:30 по московскому времени. Встреча состоится в Москве.

    «Торпедо»

    «Торпедо» занимает 3 место в таблице с 17 очками после 9 матчей. Команда имеет 4 победы и 5 ничьих, не потерпев ни одного поражения. Москвичи забили 14 голов, пропустили 7. Последние результаты:

    «Балтика»

    «Балтика» находится на 4 месте с 16 очками (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение). Калининградцы забили 10 голов, пропустили 7. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

    В последних очных матчах команды играли на равных:

    • 12.03.2022, «Торпедо» – «Балтика» 2:2;
    • 05.09.2021, «Балтика» – «Торпедо» 1:1;
    • 28.06.2021, «Балтика» – «Торпедо» 2:0.

    Обе команды находятся в хорошей форме, но «Торпедо» имеет небольшое преимущество, команда умеет играть на результат, к тому же, принимает соперника на своем поле. Прогноз – ничья или победа «Торпедо» с минимальным счетом (1.37).

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 10:21
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