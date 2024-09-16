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  • «Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 18:20
Торпедо
16.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
43' Р. Нетфуллин (П) 63' М. Максимов
52' В. Лисакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
18
Соколов
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-1-1-3-2
71
Свинов
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
17
Ковалев
19
Пряхин
17
Саусь
99
Глушков
11
Эльдарушев
10
Фернандес
2
Манелов
26
Байтуков
26
Байтуков
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
18
Соколов
21
Максимов
21
Максимов
18
Соколов
43
Терентьев
44
Исаенко
44
Исаенко
43
Терентьев
17
Ковалев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Ковалев
99
Глушков
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Глушков
11
Эльдарушев
17
Никишин
17
Никишин
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»

«Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Торпедо
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