16.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
18
Соколов
90
Галкин
2
Манелов
9
Чупаев
3-1-1-3-2
71
Свинов
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
17
Ковалев
19
Пряхин
17
Саусь
99
Глушков
11
Эльдарушев
10
Фернандес
2
Манелов
26
Байтуков
26
Байтуков
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
18
Соколов
21
Максимов
21
Максимов
18
Соколов
43
Терентьев
44
Исаенко
44
Исаенко
43
Терентьев
17
Ковалев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Ковалев
99
Глушков
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Глушков
11
Эльдарушев
17
Никишин
17
Никишин
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»