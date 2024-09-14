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    • Черчесов не стал себе ничего желать: «Что еще нужно кавказскому старцу?»

    Черчесов не стал себе ничего желать: «Что еще нужно кавказскому старцу?»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал понять, что у него все хорошо.

    – Желаю, чтобы футболисты не только слушали, но и слышали. Если они это делают, значит, у тренера всe нормально. А если у тренера всe нормально на работе, значит, нормально везде.

    – А в жизненном плане?

    – Так футбол – это же жизнь! Слава богу, дома, тьфу-тьфу, всe нормально. Дети рядом, у супруги день рождения был 4 сентября. Мои ей поздравления.

    Внучка растет, дедушку радует. Что еще нужно, как говорится, кавказскому старцу?

    • Черчесов в начале июня возглавил казахстанскую сборную.
    • 6 и 9 сентября команда сыграла в Лиге наций с Норвегией и Словенией соответственно.
    • В первом матче была ничья 0:0, во втором – поражение 0:3.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 11:50
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