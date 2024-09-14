Черчесов не стал себе ничего желать: «Что еще нужно кавказскому старцу?»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал понять, что у него все хорошо.

– Желаю, чтобы футболисты не только слушали, но и слышали. Если они это делают, значит, у тренера всe нормально. А если у тренера всe нормально на работе, значит, нормально везде.

– А в жизненном плане?

– Так футбол – это же жизнь! Слава богу, дома, тьфу-тьфу, всe нормально. Дети рядом, у супруги день рождения был 4 сентября. Мои ей поздравления.

Внучка растет, дедушку радует. Что еще нужно, как говорится, кавказскому старцу?

Черчесов в начале июня возглавил казахстанскую сборную.

6 и 9 сентября команда сыграла в Лиге наций с Норвегией и Словенией соответственно.

В первом матче была ничья 0:0, во втором – поражение 0:3.

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