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    • Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», 14 сентября 2024

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», 14 сентября 2024

    Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» обещает быть интересным, учитывая текущую форму команд. «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице и показывает уверенные результаты, в то время как «Ноттингем Форест» держится на 9-й строчке. Команда Арне Слота не пропускала в последних 4 матчах и находится в отличной форме перед домашней игрой.

    «Ливерпуль»

    Форма: Команда набрала 9 очков за 3 тура и не проигрывает в последних 5 матчах. За этот период «Ливерпуль» забил 11 голов и пропустил всего 1.

    Главный тренер: Арне Слот.

    Ключевые моменты:

    • Не пропускает в последних 4 матчах.
    • В среднем забивает 2.2 гола за матч.
    • Пропускает в среднем 0.2 гола за матч.

    «Ноттингем Форест»

    Форма: После 3 туров «Ноттингем Форест» занимает 9-е место, набрав 5 очков. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но при этом пропустила 6.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

    Ключевые моменты:

    • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.
    • Забивает в среднем 1.6 гола за матч.
    • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

    Личные встречи:

    • В последних 4 играх против «Ноттингем Форест» «Ливерпуль» одержал 3 победы, включая уверенную победу 3:0 в предыдущем сезоне.

    Рекомендации для ставок:

    Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.45

    • «Ливерпуль» уверенно играет на своем поле и демонстрирует сильную защиту.

    Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.60

    • Оба клуба показывают результативный футбол, и вероятно, что матч будет богат на голы.

    Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.70

    • Сильная оборона «Ливерпуля» и не самая стабильная атака «Ноттингем Форест» позволяют ожидать, что гости могут не забить.

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 10:44
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