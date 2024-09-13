Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» обещает быть интересным, учитывая текущую форму команд. «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице и показывает уверенные результаты, в то время как «Ноттингем Форест» держится на 9-й строчке. Команда Арне Слота не пропускала в последних 4 матчах и находится в отличной форме перед домашней игрой.

«Ливерпуль»

Форма: Команда набрала 9 очков за 3 тура и не проигрывает в последних 5 матчах. За этот период «Ливерпуль» забил 11 голов и пропустил всего 1.

Главный тренер: Арне Слот.

Ключевые моменты:

Не пропускает в последних 4 матчах.

В среднем забивает 2.2 гола за матч.

Пропускает в среднем 0.2 гола за матч.

«Ноттингем Форест»

Форма: После 3 туров «Ноттингем Форест» занимает 9-е место, набрав 5 очков. В последних 5 играх команда забила 8 голов, но при этом пропустила 6.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Ключевые моменты:

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Забивает в среднем 1.6 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

Личные встречи:

В последних 4 играх против «Ноттингем Форест» «Ливерпуль» одержал 3 победы, включая уверенную победу 3:0 в предыдущем сезоне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.45

«Ливерпуль» уверенно играет на своем поле и демонстрирует сильную защиту.

Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.60

Оба клуба показывают результативный футбол, и вероятно, что матч будет богат на голы.

Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.70

Сильная оборона «Ливерпуля» и не самая стабильная атака «Ноттингем Форест» позволяют ожидать, что гости могут не забить.

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.45.