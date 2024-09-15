Слот прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» от «Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после матча 4-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:1).

«У нас было много владения мячом, но хороших моментов создали только три-четыре. Этого явно недостаточно. Если вы так много находитесь на чужой половине, нужно играть намного лучше.

Мы теряли мяч в простых ситуациях. Основное – это недостаточно качественное владение с нашей стороны», – сказал нидерландец.

Единственный мяч забил экс-игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки.

Следующий соперник – «Милан».

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