14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
20
Жота
8
Собослаи
10
Салах
14
Диас
4-4-1-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
11
Алекс Морено
30
Уорд-Проус
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Домингес
5
Андерсон
9
Вуд
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
12
Брэдли
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
16
Конате
21
Джонс
21
Джонс
16
Конате
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
10
Гиббс-Уайт
5
Морато
5
Морато
10
Гиббс-Уайт
11
Алекс Морено
3
Уильямс
3
Уильямс
11
Алекс Морено
9
Вуд
20
Силва
20
Силва
9
Вуд
5
Андерсон
19
Эланга
19
Эланга
5
Андерсон
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Домингес
Остались в запасе
Ливерпуль
Ноттингем Форест
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
4
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
6
Офсайды
0
5
Количество передач
591
262
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ноттингем Форест», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»