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    • Прогноз на матч «Брайтон» – «Ипсвич Таун», 14 сентября, 4-й тур АПЛ

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Ипсвич Таун», 14 сентября, 4-й тур АПЛ

    В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем домашнем стадионе «Фалмер Стэдиум» примет «Ипсвич Таун». «Брайтон» уверенно начал сезон и после трех туров занимает высокое 3-е место в таблице, набрав 7 очков. В то же время «Ипсвич Таун» столкнулся с трудностями и пока находится в зоне вылета с одним очком на 17-м месте. Ожидается, что «Брайтон», играя дома, будет доминировать, исходя из их текущей формы и стабильности в атаке.

    Анализ команд

    «Брайтон»

    Главный тренер: Фабиан Хюрцелер

    Форма: «Брайтон» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует отличную форму. В последних 5 играх команда забила 14 голов и пропустила всего 2. Команда занимает 3-е место с 7 очками после 3 туров.

    Статистика:

    • В среднем забивает 2.8 гола за игру.
    • Пропускает 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.
    • Выигрывает в 4 из 5 последних матчей.
    • Команда отлично чувствует себя на своем поле, и предыдущие результаты против «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Эвертона» (3:0) показывают их готовность к новым вызовам.

    «Ипсвич Таун»

    Главный тренер: Киран Маккенна

    Форма: «Ипсвич Таун» столкнулся с трудностями на старте сезона, не сумев одержать победу в первых трех турах. Команда пропустила 9 голов в 5 последних матчах и забила всего 5 голов.

    Статистика:

    • В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1 гол за игру.
    • Пропускает 9 голов за игру в последних 5 матчах, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне.
    • Команда проиграла два матча против «Манчестер Сити» (1:4) и «Ливерпуля» (0:2), что подчеркивает их слабые стороны против сильных соперников.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Ипсвич Таун»

    Учитывая текущую форму команд, «Брайтон» является явным фаворитом встречи. Их атакующая линия во главе с Солли Марчем и Кайседо продолжает впечатлять, а оборонительные показатели говорят о стабильности на всех позициях. «Ипсвич Таун», напротив, не справляется с давлением и пропускает много голов. Учитывая их проблемы в обороне, «Брайтон» будет иметь преимущество на домашнем поле и должен уверенно выиграть этот матч.

    • Ожидаемый исход: Победа «Брайтона», так как команда демонстрирует высокую результативность и стабильную оборону, в то время как «Ипсвич Таун» испытывает серьезные трудности в оборонительной линии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.45.
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80.
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70, так как «Ипсвич Таун» испытывает проблемы с результативностью.

    Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.45.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 10:35
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