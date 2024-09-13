В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем домашнем стадионе «Фалмер Стэдиум» примет «Ипсвич Таун». «Брайтон» уверенно начал сезон и после трех туров занимает высокое 3-е место в таблице, набрав 7 очков. В то же время «Ипсвич Таун» столкнулся с трудностями и пока находится в зоне вылета с одним очком на 17-м месте. Ожидается, что «Брайтон», играя дома, будет доминировать, исходя из их текущей формы и стабильности в атаке.

Анализ команд

«Брайтон»

Главный тренер: Фабиан Хюрцелер

Форма: «Брайтон» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует отличную форму. В последних 5 играх команда забила 14 голов и пропустила всего 2. Команда занимает 3-е место с 7 очками после 3 туров.

Статистика:

В среднем забивает 2.8 гола за игру.

Пропускает 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Выигрывает в 4 из 5 последних матчей.

Команда отлично чувствует себя на своем поле, и предыдущие результаты против «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Эвертона» (3:0) показывают их готовность к новым вызовам.

«Ипсвич Таун»

Главный тренер: Киран Маккенна

Форма: «Ипсвич Таун» столкнулся с трудностями на старте сезона, не сумев одержать победу в первых трех турах. Команда пропустила 9 голов в 5 последних матчах и забила всего 5 голов.

Статистика:

В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1 гол за игру.

Пропускает 9 голов за игру в последних 5 матчах, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне.

Команда проиграла два матча против «Манчестер Сити» (1:4) и «Ливерпуля» (0:2), что подчеркивает их слабые стороны против сильных соперников.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ипсвич Таун»

Учитывая текущую форму команд, «Брайтон» является явным фаворитом встречи. Их атакующая линия во главе с Солли Марчем и Кайседо продолжает впечатлять, а оборонительные показатели говорят о стабильности на всех позициях. «Ипсвич Таун», напротив, не справляется с давлением и пропускает много голов. Учитывая их проблемы в обороне, «Брайтон» будет иметь преимущество на домашнем поле и должен уверенно выиграть этот матч.

Ожидаемый исход: Победа «Брайтона», так как команда демонстрирует высокую результативность и стабильную оборону, в то время как «Ипсвич Таун» испытывает серьезные трудности в оборонительной линии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брайтона» – коэффициент 1.45.

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80.

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70, так как «Ипсвич Таун» испытывает проблемы с результативностью.

Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.45.