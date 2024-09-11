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    • «Где игра, Стас?»: в Казахстане недовольны работой и поведением Черчесова

    «Где игра, Стас?»: в Казахстане недовольны работой и поведением Черчесова

    Болельщики в Казахстане недовольны главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

    • В 2 матчах Лиги наций при Черчесове Казахстан набрал одно очко.
    • Следующий соперник – Австрия.

    «Черчесов начал обвинять игроков и чемпионат...

    Очень неправильно и непрофессионально. Так главный тренер не может себя вести – мол, я хороший, а чемпионат слабый. Ты, когда шел, почему это не оценивал, а теперь начал словоблудить в микрофон? Получается, каждая неудача – плохой чемпионат, нет игроков, Люксембург и прочие отговорки уровня начальных классов средней школы.

    А игра где, Стас? С таким автобусом можно любого тренера с ДЮСШ поставить – то же самое будет.

    Прежде чем обвинять чемпионат, Вы бы хоть на его игры ездили и изучали. А то нигде вас и не видели, кроме как на паре матчей за три месяца. Удивительно, но даже на центральных матчах КПЛ Вас нет. Наверное, в Австрии много домашних дел.

    Вернитесь в реальность, Космостас! Начните наконец-то работать, а не развивать свои лингвистические способности, в прямом и переносном смысле». – написал казахстанский футбольный телеграм-канал с 3,9 тысячи подписчиков.

    • Черчесов выводил сборную России в 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»

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    11.09.2024 12:42
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    Комментарии (19)
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    Гавроша Пятый
    1726051030
    Стыдно за рыл поганых, ой как стыдно!
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    FRZZ
    1726051553
    Для Черчесова это не царское дело тренировать казахов...
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    AtticusFinch
    1726053125
    А что, там есть кого тренировать?))) такое ощущение, что это сборная Бразилии))я бы тоже хер забил бы! пусть увольняют и платят неустойку!
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    Snek
    1726054802
    Лысый Стас, устай п*дорас! Оле! Ола! Усатая св*нья! Все мы знали, что он пид*р, Теперь знает, вся страна!
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    ...уефан
    1726055241
    ... что-нибудь одно - или игра, или казахский язык! Стас не может эти две вещи совмещать)...
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    Cleaner
    1726057855
    Черчесов растрясет казахов на бабло и уедет в нормальный чемпионат. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Интерес
    1726058060
    Счастливы вместе.
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    АЛЕКС 58
    1726060117
    Казахи не знали кого подписывали???
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    САНЁК17
    1726066963
    Если что бамбар-бия-киркуду Станислав Саламович
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    yorgenbarenz
    1726241056
    Казахи должны наградить его Орденом Сутулого 1-й степени, но,для начала, с судьями попробуйте поговорить....Здорово и безотказно помогает наладить игру.
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