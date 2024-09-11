«Где игра, Стас?»: в Казахстане недовольны работой и поведением Черчесова

Болельщики в Казахстане недовольны главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

В 2 матчах Лиги наций при Черчесове Казахстан набрал одно очко.

Следующий соперник – Австрия.

«Черчесов начал обвинять игроков и чемпионат...

Очень неправильно и непрофессионально. Так главный тренер не может себя вести – мол, я хороший, а чемпионат слабый. Ты, когда шел, почему это не оценивал, а теперь начал словоблудить в микрофон? Получается, каждая неудача – плохой чемпионат, нет игроков, Люксембург и прочие отговорки уровня начальных классов средней школы.

А игра где, Стас? С таким автобусом можно любого тренера с ДЮСШ поставить – то же самое будет.

Прежде чем обвинять чемпионат, Вы бы хоть на его игры ездили и изучали. А то нигде вас и не видели, кроме как на паре матчей за три месяца. Удивительно, но даже на центральных матчах КПЛ Вас нет. Наверное, в Австрии много домашних дел.

Вернитесь в реальность, Космостас! Начните наконец-то работать, а не развивать свои лингвистические способности, в прямом и переносном смысле». – написал казахстанский футбольный телеграм-канал с 3,9 тысячи подписчиков.