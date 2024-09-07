Талалаев – в «Балтике», Севикян – в «Локо», подробности срыва трансфера Кордобы в «Спартак» и другие новости

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Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового.

Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина.

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Сын экс-игрока сборной России включен в заявку «Химок».

Стало известно, без кого не состоялось бы возвращение Сергеева в «Крылья Советов».

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Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение».

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Талалаев возглавил новый клуб.