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Талалаев – в «Балтике», Севикян – в «Локо», подробности срыва трансфера Кордобы в «Спартак» и другие новости

7 сентября 2024, 00:01

Подробности сорвавшегося трансфера Кордобы в «Спартак».

Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового.

Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина.

«Зенит» подписал контракт на миллиард с букмекерской компанией.

Сын экс-игрока сборной России включен в заявку «Химок».

Стало известно, без кого не состоялось бы возвращение Сергеева в «Крылья Советов».

Известен вратарь сборной России на матч с Таиландом.

Веллитон на следующей неделе прибудет в Москву.

Отец Тюкавина подтвердил, что игрок отказал «Зениту»: «Уважаю решение».

Известен российский клуб, который Галицкий считает «клоунским».

«Локомотив» объявил о трансфере Севикяна.

Талалаев возглавил новый клуб.

Источник: «Бомбардир»
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